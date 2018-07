Un colombiano entre los nominados a los Emmy 2018

Netflix y HBO lideran las candidaturas a los premios más importantes de la televisión. ¿Quién será el colombiano? Descúbralo aquí.

La edición 70 de los premios Emmy tiene un toque especial: por primera vez en su historia una plataforma de streaming es la más nominada con 112 menciones, quitándole el puesto a los programas de televisión tradicional, en este caso HBO, que llegó a 108 opciones de estatuilla.

Este paradigma refleja cómo la televisión ha evolucionado a plataformas de internet, en donde los espectadores eligen qué quieren ver sin tener que esperar un horario o fecha. Es por esto que puede que para la próxima edición aparezcan entre las más nominadas Amazon, Hulu, YouTube, Facebook, entre otras plataformas que le apuestan a crear sus propios contenidos.

Ahora tendremos que esperar al 17 de septiembre, fecha de entrega de los premios, para ver si el gigante de Netflix puede dar el batacazo a otro gigante como HBO. Entre tanto, le contamos que HBO sigue entre los primeros puestos gracias a Game of Thrones, con 22 nominaciones, mientras que el drama The Handmaid’s Tale, de Hulu, se perfila como un duro contrincante.

Netflix, por su parte, tiene a The Crown y Stranger Things como sus grandes representantes, mientras que NBC, como el canal más tradicional de todos, sigue en la pelea por un Emmy con la segunda temporada de This Is Us.

Actores y actrices repiten nominaciones en la categoría de drama

Al igual que las series, los actores nominados de 2017 pasado vuelven a repetir su candidatura. Entre ellos Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale); Claire Foy (The Crown), Evan Rachel Wood (Westworld) y Tatiana Maslany (Orphan Black).

Sterling K. Brown, Milo Ventimiglia (This Is Us), Jeffrey Wright, Ed Harris (Westworld), Matthew Rhys (The Americans) y Jason Bateman (Ozark) son los nominados en esta categoría.

Revolución en la comedia

La serie dominante de los últimos cinco años fue Veep con su protagonista Julia Louis-Dreyfus. Sin embargo, esta temporada no pudieron estar debido a el tratamiento contra el cáncer en el que está Louis-Dreyfus.

De ahí que le diera la oportunidad a otras series como Glow, The Marvelous Mrs. Maisel, Silicon Valley, Atlanta, Barry, Black-ish, Curb your Enthusiasm y Unbreakable Kimmy Schmidt.

Los actores nominados en esta categoría está encabezados por Pamela Adlon (Better Things); Donald Glover (Atlanta); Lily Tomlin (Grace and Frankie; Issa Rae (Insecure), seguidos de Bill Hader (Barrer); William H. Macy (Shameless); Ted Danson (The Good Place); Tracee Ellis Ross (Black-ish); Allison Janney (Mom) y Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel).

¿Cuál es el colombiano nominado?

John Leguizamo está nominado a un Emmy como Mejor Actor secundario en una miniserie o película, por su papel de Jacob Vázquez en Waco.

Esta producción de Paramount Network y Brothers Dowdle cuenta la historia David Koresh, un texano líder de los Davidianos, una secta religiosa, que conmocionó al mundo en 1993. Leguizamo comparte cámara con varios actores de talante internacional como Michael Shannon (La forma del agua, 2017); Melissa Benoist (Whiplash); Taylor Kitsch (Battleship).

Si quiere ver la lista completa haga clic aquí.