Canciones para interpretar sonriendo

De Les Luthiers a Joan Manuel Serrat, este es un playlist para interpretar sonriendo.

Publicado originalmente en Revista Diners No.166, enero de 1984.

Ante la necesidad cada vez más imperiosa de la risa y la habitual escasez del artículo, Revista Diners ha hecho las provisiones necesarias para garantizar su suministro frecuentemente.

El primer capítulo de esta serie presenta un Cancionero del Humor, donde el lector encontrará siete piezas divertidas y al mismo tiempo intencionadas. Algunas, como el corrido de Rosita Alvírez, son muy conocidas. Otras, como el tango “Mozo, sírvame otra copa”, se divulgan por primera vez en Colombia. Saque su guitarra y acompáñenos…

Bolero de Mastropiero

Johann Sebastian Mastropiero, el popular músico creado por el grupo argentino Les Luthiers, compuso el si- guiente bolero (Opus 62), que envidiarian Los Panchos.

Pasión abrasadora, pasión que me atormenta…

Pasión, que nos consume el loco amor… aaaaahhhh…

Ardor de tus labios en mi boca…

Ardor que sólo calma el Pancután, Pancután…

Huiremos por las praderas enloquecidamente… (meeenteee)

huiremos por los trigales con loco ardor… (con loco ardooor)

iremos … ll tomados… ll de la manooo… (maaanoooo)

iremos bajo el cielo de verano… (uuuuuhh)

Te amo… cuánto te amo… te amo, te amo, te amo…te amo, te amo, te amo, te amo, te amo…

En realidad…

Te aprecio… te estimo… bastante…

Mi amor, dientes de perla, mi amor, boca de fresa…

mi amor, belleza pura de nuestro edén…

candor de tu hermosura incomparable…

candor, ¡ay! que candor, ¡cuánto candor! (pero que inmenso candooor)

Tu piel, tersura incomparable cual suave terciopelo (peelooo)

Tus ojos, tus piernas, tus manos, tus dedos, tus narices (tus nariiicessss)

Tu pecho, tu espalda, tu piel, tus cabellos, tu cintura, tu talle, tus dientes, tus labios, tus codos, tus cejas, tus brazos, tus pies, tus pestañas, tus caderas, tus rodillas, tus mejillas, tus falanges, tus muñecas, tus orejas, tus tobillos… (etcéteraaa)

Tu boca (Suu boca)…

Tu bella bocaaa (Su bella booocaaa)..

Me habla de Dios (Le habla de Diooos)

Me habla del cielo (Le habla del cieelooo)

Me habla (Le habla…)

Me habla (Le habla…)

Me habla (Le habla…)

Me habla (Le habla…)

Me habla, me habla, me habla, ¡ME HABLA!

(De amooor…)

Corrido de Rosita Alvírez

De autor anónimo, pero muy conocido en todo el continente, es el corrido mexicano de Rosita Alvírez, invocación al optimismo y a observar el lado positivo de las cosas: “De tres tiros que le dieron…”.

Año de mil novecientos,

trienta y cinco que pasó

cuando estaba más contenta,

Rosita Alvírez murió.

Su mamá se lo decía:

Rosa, esta noche no sales;

mamá no tengo la cupa,

que a mí me gusten los bailes.

Llegó Hipólito a ese baile,

y a Rosa se dirigió

como era la m‡s bonita,

Rosita lo desairó.

Rosa, a mí no me desaires,

la gente lo va a notar;

a mí no me importa nada,

contigo no he de bailar.

echó mano a la cintura,

y una pistola sacó

y a la pobre de rosita,

nomás tres tiros le dió.

Su mamá se lo decía:

por andar de pizpireta;

se te ha de llegar el día,

en que te toque tu fiesta.

Rosita le dice a Irene,

no te olvides de mi nombre;

cuando vayas a los bailes,

no desprecies a los hombres.

El día que la mataron,

Rosita estaba de suerte;

de tres tiros que le dieron,

nomás uno era de muerte.

Rosita ya está en el cielo,

dándole cuenta al creador;

Hipólito esta en la cárcel,

dando su declaración.

El casamiento de los pequeños burgueses

La rumba “El casamiento de los pequeños burgueses” pertenece a la Opera del Malandor”, del compositor brasileño Chico Buarque de Hollanda. Es una descripción del matrimonio que no aprobarían algunas asociaciones cristianas.

Ele faz o noivo correto

E ela faz que quase desmaia

Vão viver sob o mesmo teto

Até que a casa caia

Até que a casa caia

Ele é o empregado discreto

Ela engoma o seu colarinho

Vão viver sob o mesmo teto

Até explodir o ninho

Até explodir o ninho

Ele faz o macho irrequieto

E ela faz crianças de monte

Vão viver sob o mesmo teto

Até secar a fonte

Até secar a fonte

Ele é o funcionário completo

E ela aprende a fazer suspiros

Vão viver sob o mesmo teto

Até trocarem tiros

Até trocarem tiros

Ele tem um caso secreto

Ela diz que não sai dos trilhos

Vão viver sob o mesmo teto

Até casarem os filhos

Até casarem os filhos

Ele fala de cianureto

E ela sonha com formicida

Vão viver sob o mesmo teto

Até que alguém decida

Até que alguém decida

Ele tem um velho projeto

Ela tem um monte de estrias

Vão viver sob o mesmo teto

Até o fim dos dias

Até o fim dos dias

Ele às vezes cede um afeto

Ela só se despe no escuro

Vão viver sob o mesmo teto

Até um breve futuro

Até um breve futuro

Ela esquenta a papa do neto

E ele quase que fez fortuna

Vão viver sob o mesmo teto

Até que a morte os una

Até que a morte os una

La Patata

La Trinca es un grupo de humoristas españoles cuyas canciones de cote menos refinado que las de Les Luthiers, se empiezan a distribuir en Colombia. “La patata” es su interpretación antropológica sobre el origen del hombre.

Según los principios de la evolución

venimos del mono, vaya aberración!

Pasa con el Darwin tanto dar la lata

si el hombre viene de la patata.

Pasa con el Darwin tanto dar la lata

si el hombre viene de la patata.

Esta teoría es incuestionable,

lo de la patata es un hecho palpable.

Como la patata, del polvo nacemos

y a él regresamos siempre que podemos.

La piel se le arruga al tubérculo viejo,

también con los años nos cuelga el pellejo.

Y cuando se arruga resulta fatal

que ya no lo arregla ni el Gerovital.

Pasa con el Darwin tanto dar la lata

si el hombre viene de la patata.

Pasa con el Darwin tanto dar la lata

si el hombre viene de la patata.

Patatín-patatán patata-patatona

patatín-patatán.

Lo de la patata ha sido sin duda

una materia muy peliaguda.

Patatín-patatán patata-patatona

patatín-patatán.

Cuando Adán y Eva metieron la pata

no fue la manzana que fue la patata.

Patatín-patatán patata-patatona

patatín-patatán.

Coge una patata y con suavidad

mírala a los ojos y dile mamá.

Pues cuando comemos patata estofada

es un parricidio y una gamberrada

Y es tan sabrosona en todo momento

la fécula siempre es un gran alimento.

Y el cura al morirte te dice también

“In fécula feculorum Amén”

Pasa con el Darwin tanto dar la lata

si el hombre viene de la patata.

Pasa con el Darwin tanto dar la lata…

Ay, que rica está

Patatín-patatán

Señora

Joan Manuel Serrat, el popular compositor e intérprete catalán, siem pre tiene a mano un grano de sal adobar sus canciones. “Señora” runa de las más conocidas, es un ejemplo burlón y al mismo tiempo npara hermoso de lo que piensa un sardino ante su futura suegra.

Ese por quien llora su hija,

Ese ladrón que os desvalija

De su amor soy yo, señora.

Ya sé que no soy un buen yerno,

Soy casi un beso del infierno,

Pero un beso al fin, señora.

Yo soy ése por quin ahora

Os preguntáis por qué, señora,

Se marchitó vuestra fragancia,

Perdiendo la vida, mimando su infancia,

Velando su sueño, llorando su llanto

Con tanta abundancia.

Si cuando se abre una flor,

Al olor de la flor, se le olvida a la flor.

De nada sirvieron las monjas

Ni los caprichos y lisonjas

Que tuvo a granel, señora.

No la educó, ya me hago cargo,

Para un soñador de pelo largo,

Qué le va usted a hacer señora.

Si en su reloj sonó la hora

De abandonar su hogar, señora,

En brazos de un desconocido

Que sólo le dio un soplo de cupido

Que no le hizo hermosa a fuerza de arrugas

Y de años perdidos.

Si cuando se abre una flor,

Al olor de la flor se le olvida a la flor

Póngase usted un vestido viejo

Y de reojo en el espejo

Vaya marcha atrás, señora.

Recuerde antes de maldecirme

Que tuvo usted la carne firme

Y un sueño en la piel,

Y un sueño en la piel, señora.