Uno de los dibujantes más importantes del universo Marvel falleció a los 90 años. Este fue su legado.

Cuando se habla del creador de Marvel Comics, se piensa en Stan Lee, sin embargo, junto a este genio, también estuvieron otros talentos que participaron en la creación de personajes y en la consolidación de la línea gráfica de la compañía.

Uno de ellos fue Steve Ditko, quien falleció el pasado 29 de junio en su apartamento de Nueva York, y a quien también podría considerarse como un tercio de la trinidad de Marvel, junto al propio Stan Lee y al también dibujante Jack Kirby.

Steve Ditko siempre será recordado por su aporte en Marvel como el diseñador de Spiderman, uno de los superhéroes más reconocidos y exitosos de esta compañía. Pero esto no sucedió de un momento a otro. Ditko hizo escuela con Jerry Robinson, uno de los primeros dibujantes de Batman. En los 50 comenzó a trabajar en el estudio de Jack Kirby y Joe Simon. Allí conoció a Mort Meskin, uno de los dibujantes más importantes del ‘Golden Age’ de los cómics. Siguió trabajando junto a grandes personajes de la era dorada hasta que en 1955 llegó a Marvel, donde conocería a Stan Lee.

Su gran oportunidad llegó cuando le encargaron diseñar a Spiderman, el nuevo héroe de Marvel. Esta tarea había sido encargada a Jack Kirby, cuyo estilo con héroes musculosos y en trajes ceñidos al cuerpo era una de las tendencias de la época. Esto no le gustó a Stan Lee y le encargó el rediseño del personaje al introvertido Ditko.

Ditko propuso un personaje alejado del estereotipo clásico del superhéroe. Se trataba de un muchacho delgado, debilucho, con problemas en la escuela y en el trabajo de medio tiempo que tenía, pero que aún así debía salvar la ciudad de los peligros que la acechaban. Así nació Peter Parker.

Spiderman no fue el único trabajo en Marvel. Ditko también participó en algunos números de Hulk y creó a Dr. Strange, un personaje enigmático que le permitiría dar rienda suelta a su imaginación para crear mundos alternos, surreales y esotéricos.

Ditko en sí también fue un personaje complejo. Cuando las cosas ya no funcionaron bien entre él y Stan Lee decidió irse de la compañía sin dar explicaciones. A finales de los 60 trabajó en ‘Mr. A’, un cómic independiente que se publicaba en la revista ‘Witzend’. Aquí continuaría con los temas filosóficos y las discusiones ideológicas, lo que le daban un sentido mucho más denso a sus cómics que iban más allá de la lucha entre el bien y el mal y se enfocaban en las tribulaciones con las que convivian los personajes.

También trabajó en DC Comics donde creó personajes de poca importancia como ‘Hawk and Dove’ y ‘Shade the changing man’. Durante su paso por Charlton Comics creó otros personajes como ‘Blue Beetle’, ‘The Question’ y ‘Captain Atom’, que luego servirían como inspiración para que Alan Moore creara su reconocida novela gráfica Watchmen.

Ditko nunca fue un fanático de la fama. En varias ocasiones rechazó entrevistas, como en 2007 no quiso ser entrevistado por la BBC para el documental ‘In search of Steve Ditko’, incluso declinó una invitación del propio Will Eisner, maestro de la novela gráfica, para hacer la entrevista.

De su imaginación nacieron algunos de los personajes más queridos por todos los aficionados a los cómics y su trabajo será recordado por su complejidad, pero sobre todo por darle un sentido más personal y humano a los héroes que creemos invencibles.