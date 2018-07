Ya es oficial: Cristiano Ronaldo es el nuevo jugador de la Juventus de Italia

Ronaldo fichó por el equipo de Turín por 105 millones de euros. Sin embargo, hay otro negocio que el luso no ha querido revelar. Descubra aquí cuál es.

Cristiano Ronaldo es el segundo mejor jugador de la historia del Real Madrid, solo por detrás de Alfredo di Stéfano. El portugués jugó 438 partidos oficiales en los que marcó 451 goles y realizó 115 asistencias.

En nueve temporadas con el conjunto de Madrid, marcó 44 ‘hat-tricks’ y anotó en las 15 finales que disputó. Sus goles más decisivos fueron en las finales de la Champions League que le dieron al equipo la décima y la undécima copa, esta última en donde anotó un doblete ante su nuevo equipo, la Juventus de Turín.

“Para mi ha sido uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Un estadio aquí en Turín con la Juve de rival, donde hay grandes futbolistas, y que su hinchada me aplaudiera, fue un momento top. Estoy muy feliz también porque es un club que me gusta desde niño”, declaró el ex jugador del Real Madrid horas después de enfrentar al conjunto italiano en abril de 2018.

El equipo merengue expresó su agradecimiento al portugués a través de un comunicado: “Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial.

Más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos 9 años, Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación.

Para el Real Madrid, Cristiano Ronaldo será siempre uno de sus grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones. El Real Madrid será siempre su casa”.

¿Cuál es el otro negocio?

Mientras Jorge Mendes, representante del ganador de cinco Balones de Oro, organiza la presentación de Ronaldo en Turín, el jugador firma otro negocio millonario en Estados Unidos con Facebook.

El jugador de 33 años aceptó ser el productor ejecutivo de una serie exclusiva para Facebook Watch, luego de aceptar un contrato de 10 millones de dólares, firmado directamente por Mark Zuckerberg.

Según la revista Variety, el jugador, que cuenta con más de 120 millones de seguidores en esta red social, producirá 13 capítulos de esta historia que contará cómo un equipo de fútbol femenino de Nueva York, compuesto por estudiantes de diferentes razas y clases sociales, sale campeón a pesar de los problemas que enfrentan a diario.



Un ejemplo de lo que hace Cristiano como productor y actor

Joshua Harto, productor de Batman: El caballero de la noche, dirigirá el proyecto en el que Ronaldo mostrará los paralelos de su vida con los de los personajes. “Esta serie va a ser una experiencia genial, en especial con esta gente que está trabajando muy duro para darle vida”, comentó el jugador.