Yerry Mina, el coloso de Guachené

El defensa central se convirtió en el salvador de la Selección y con su gol le dio el paso a octavos de final.

Yerry Mina es de esos jugadores imposibles de odiar. Sea del equipo que sea, juegue donde juegue, él es de esos tipos buena gente que solo despiertan alegría y que le sonríen a todo. Más ahora que se convirtió en el símbolo de una Selección Colombia que luchaba por seguir en el Mundial de Rusia 2018.

Nunca la ha tenido fácil. Mina viene de un pueblo del norte del Cauca, una zona que por años sufrió, como gran parte del Cauca, el conflicto armado. Allí empezó su historia que luego lo llevaría al Deportivo Pasto, donde debutó como profesional. Santa Fe se fijó en él, y con dieciocho años llegó a Bogotá.

Se ganó su puesto de central titular a pulso, y junto a Francisco Meza formaron una de las mejores duplas de centrales del fútbol colombiano. Vestido de rojo ganó la liga de 2014, la superliga y la Copa Sudamericana. Esto haría que un grande del continente se fijara en él: Palmeiras de Brasil.

A Brasil llegó con toda la expectativa después de su paso por Santa Fe. Y Yerry no se achicó. Ganó salida en su juego, se hizo más sólido arriba y siguió marcando goles, algo que pocos centrales en el mundo logran.

A la Selección llegó para las eliminatorias de Rusia, y en Barranquilla un cabezazo suyo contra Uruguay nos revivió en una eliminatoria que se complicaba. Ahí estuvo Yerry, para salvarnos y meternos en la pelea por el cupo al mundial.

Watch Budweiser #ManoftheMatch Yerry Mina talk about his squad's 🔥 dances. What should they do next? #SENCOL #WorldCup pic.twitter.com/BiwXcAZ2Fk

— Budweiser (@Budweiser) 28 de junio de 2018