Vea las mejores comedias románticas de Netflix 2018

¿Cansado de buscar una película que lo haga reír, suspirar y volver a sentir amor? Vea nuestras recomendaciones.

Típico: invita a su familia o amigos a una noche de películas. Alista el Netflix, le dice a los invitados que vayan preparando lo de comer, que se acomoden y que esperen un ‘segundo’ mientras eligen la película.

Pasan 30 minutos o una hora y lastimosamente aún no han seleccionado nada: ‘esa no es tan buena’, ‘no me gusta el terror’, ‘es demasiado rosa para mi gusto’ e incluso ‘es muy aburrida’, dicen los invitados.

Si quiere evitar estos problemas y poner una película sin titubeos, confiando en que encontrará drama, amor, acción, héroes y actores de primera, le recomendamos esta lista que está probada por 80 millones de usuarios de la plataforma, quienes son las dos terceras partes de la audiencia global de Netflix, y que aseguraron ver dos y hasta tres veces estos largometrajes.

El stand de los besos

No hay nada como una historia sencilla y directa. Esta película cuenta la vida de Elle (Joey King), una joven que conoce al amor de su vida en una cabina de besos y luego se entera que es el hermano de su mejor amigo, quien también siente algo por ella.

Nosotros y ellos

Dos extraños se conocen en un tren y crean un vínculo que crece con los años. Sin embargo, la pareja se separa por un lapso de 10 años y cuando se vuelven a encontrar ven cómo el paso del tiempo no afecta el sentimiento que nació en aquel tren.

A todos los chicos de los que me enamoré (Desde agosto 17)

Lara Jean Song Covey se ha enamorado del amor de su vida más de cinco veces. Esta joven ha declarado su amor eterno a diferentes personajes, quienes se enteran, accidentalmente, que a todos les dice lo mismo. ¿Identificado?

Alex Strangelove

Alex Truelove, tiene la vida soñada: es estudiante de último año, su novia es la mujer más hermosa de la escuela (Clarie), tiene una beca para la mejor universidad.

Sin embargo, las cosas se complican para Truelove cuando conoce a Elliot, un joven gay, que lo hace conocer conocer, involuntariamente, el mundo homosexual, llevando al protagonista en una montaña rusa de emociones, sexo y amistad. Una película de tiempos modernos.

La boda de Ali

Si le gustan las historias de la vida real, no se puede perder esta película que cuenta la historia de un musulmán que tenía un matrimonio arreglado, pero que rompe las reglas de su cultura al conocer una mujer libanesa, por quien está dispuesto a dejar toda su vida.

Catching Feelings

Si no le gusta las historias tan románticas esta puede ser una buena opción. Esta comedia narra la vida de un joven profesor y su esposa periodista, que al parecer llevan una vida perfecta, hasta que llega una célebre escritor hedonista que los hace descubrir una faceta nueva de sus vidas.

Ibiza

Esta es una película ideal para la noche de chicas. Ibiza cuenta la historia de una mujer, junto sus dos mejores amigas, quienes llegan a España para cerrar un negocio. En Ibiza encuentran un lugar de fiestas, discotecas y alcohol. Allí una de ellas se enamora de un reconocido DJ quien le muestra una vida totalmente diferente a la que tiene con su actual empleo.

Set It Up: El plan imperfecto

¿Quién no ha tenido un jefe duro de roer? Si su respuesta es afirmativa no se puede perder esta película que cuenta la historia de Harper y Charlie, dos trabajadores explotados por sus jefes solteros. Ambos creen que la mejor forma de acabar con los malos tratos es conseguirles una cita y caer en un falso romance.

Y nadie más que tú

Abbie y Sam son los mejores amigos de toda la vida. Crecieron juntos y compartieron los mejores años de su adolescencia. Todo parecía estar listo para el matrimonio, sin embargo, Abbie fue diagnosticada con cáncer y de muchas maneras cómicas le busca una pareja para Sam.

