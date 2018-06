Nike y el regalo perfecto para papá

Conozca cómo puede personalizar cuatro modelos de guayos de Nike y deslumbrar a papá con un regalo único.

Por unos minutos, las más de diez mil personas que asistieron el 25 de marzo de 2016 al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, pusieron su vista en Juan Fernando Quintero, el futbolista de 23 años que estaba a punto de patear un penalti.

Al frente se encontraba el arquero estadounidense Ethan Horvath. El partido lo ganaban los norteamericanos por un gol, y de terminar así, le sería complicado a la selección remontar el marcador como visitante. Se jugaba la clasificación de Colombia a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Uno, dos, tres, cuatro pasos cortos. Quintero se acerca al balón y en sus pies lleva la fuerza de todo un país. Cinco, seis, siete, y ocho. El resultado fue un remate bajo, ajustado al palo derecho del arquero. Se empató el juego y así terminaría. Luego, gracias a la victoria como visitante, Colombia clasificó, después de 24 años, a los Juegos Olímpicos.

Cuando se dice que en el momento del penalti, Quintero tenía el país en sus pies, no solo se refiere al deseo de que el cobro se tradujera en gol, sino que literalmente tenía en sus guayos la bandera de Colombia. Se trataba de unos botines Nike Tiempo, personalizados para usar en ese encuentro. Amarillos casi en su totalidad, el logo azul y un detalle rojo en el talón.

Como Juan Fernando Quintero, estrellas del fútbol mundial personalizan los guayos a su gusto, como Mario Balotelli, quien, cuando jugaba para el Milán de Italia, usaba unos botines Nike con estilo de camuflaje militar que decían Balo is back, y llevaban la letra “S” a un costado por su apodo Súper Mario; o como Cristiano Ronaldo, quien el pasado diciembre, lució unos Nike Mercurial blancos y dorados diseñados para celebrar su quinto Balón de Oro. También están otros como Bakary Sako, jugador del Crystal Palace inglés, quien posee guayos con motivos de series animadas como Dragon Ball Z, Naruto y One Piece.

Los guayos no solo son el mejor aliado del jugador de fútbol, sino que también hablan de su personalidad. Los diferentes estilos responden al tipo de jugador que los lleva, y Nike ha dado un salto adelante en el tema, pues cuenta con la línea de botines Just Do It Pack, una serie de guayos cuyos diseños dejan algunas partes del botín, como la parte superior del empeine como un lienzo en blanco, para que se pueda personalizar en la tienda Nike Store de la calle 82, imprimiéndoles un sello único, ya sea adicionándole nombres o elementos gráficos.

Las opciones pasan por cuatro modelos ampliamente conocidos. El primero es el Mercurial 360 (con tonalidad Total Orange), para un estilo futbolístico luchador, potente y veloz, como el de Radamel Falcao o Cristiano Ronaldo; también están los Magista (en tono Bright Crimson), para jugadores técnicos, con clase, del corte de Andrés Iniesta o Mario Götze. Luego viene el modelo Hypervenom (tono Volt), para quienes tienen marcado el arco en la frente, hambrientos de gol, como Edison Cavani; y finalmente Tiempo (en color Blue Hero), para férreos defensores, como Sergio Ramos y Gerard Piqué.

La parte superior de estos guayos presenta una piel nacarada mate, y swooshes (el logo de Nike) grises y metálicos. Cada bota incorpora en el talón el estampado de un triángulo formado por 32 líneas que representan a la totalidad de los equipos que participan en el Mundial de Rusia 2018.

En esta ocasión, los jugadores tendrán la opción de utilizar ese triángulo con un gráfico que represente la bandera de su país, llevando a lo más alto el orgullo y la bandera de cada nación, y usted también podrá hacerlo, ya sea con algún símbolo de Colombia o con una marca que lo distinga, que resalte la diferencia entre su estilo de juego y el de los demás.