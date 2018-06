Ya es oficial: Game of Thrones tendrá precuela

George R.R. Martin escribió el primer capítulo de esta serie así como lo reveló HBO.

Los fanáticos de Game of Thrones pueden respirar tranquilos porque habrá serie para rato. Las directivas de HBO revelaron que George R.R. Martin, creador intelectual de la serie, y la guionista Jane Goldman (Kingsman: the golden circle) ya tienen listo un proyecto piloto que revelará la historia de los Siete Reinos.

Esta precuela estará ambientada miles de años antes de los sucesos de la actual serie. Narrará cómo era la dorada Era de los Héroes hacia su hora más oscura; los horribles secretos de Westeros; los orígenes de los ‘white walkers’ y hasta el comienzo de los familia Stark.

R.R. Martin trabajó con Jane Goldman en este proyecto gracias a su camaleónica carrera. Goldman ha trabajado como guionista y productora de películas como Kick Ass, X-Men: First Class, Kingsman, además de producciones de horror como The Woman in Black, obra de James Watkins, hasta la ficción de aventura de Tim Burton, ‘Miss Peregrine y los niños peculiares’ (2016).

