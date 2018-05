Las canciones favoritas de Aterciopelados

Esta icónica banda colombiana lanzó Play, el primer sencillo de su nuevo disco Claroscura. Sus dos integrantes, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, compartieron con Diners sus canciones favoritas.

Andrea Echeverri

Limeña – María Dolores Pradera









Cuando tenía diez años empecé a tomar clases de guitarra, mi profesora se llamaba Margarita Villamizar, y esta fue la primera canción que me aprendí. Me acuerdo que uno escribía las canciones y ella tenía colores para las notas.

Gigantic – Pixies









En los noventa tuvimos con Héctor un grupo que se llamaba Delia y los aminoácidos. Hacíamos covers de diferentes bandas y Pixies era una de nuestras favoritas. Tocábamos esta canción en un bar nuestro llamado Barbarie, en La Candelaria.

Carne y hueso – Graciela Arango de Tobón

La solía cantar mi mamá, una de las influencias más grandes en la forma en que canto.

Mátenme porque me muero – Caifanes

Me inclino por esta canción porque es una de las bandas que más escuchábamos cuando empezamos. Hace poco nos invitaron al Día de los Muertos en Los Ángeles y la letra de la canción pegaba perfecto. Desde entonces, la tocamos en vivo.

Ingrata – Café Tacvba

Cuando nosotros grabamos El Dorado, este grupo mexicano lanzó RE; escucharlo fue muy chévere porque había una mezcla entre tradición y actualidad que también hace parte de la propuesta de Aterciopelados. Fue una banda importante, pues hacían algo moderno y actual con raíz de ranchera.

Héctor Buitrago

God Save The Queen – Sex Pistols

Recién salido el punk, por allá en el 78, era muy difícil escucharlo en Colombia. Yo oía programas de radio especializado en rock y un día llegué a mi casa, prendí mi radio y estaba sonando esa música que me sorprendió muchísimo. Al finalizar, dijeron que eran los Sex Pistols. El punk marcó la entrada a otra etapa en mi vida musical porque entendí que cualquier persona podía hacer música.

Jala jala – Richie Ray & Bobby Cruz

Cuando tenía como doce años recibí el disco Jala jala y Boogaloo como regalo de cumpleaños. Me marcó muchísimo. A pesar de que pensara que no me iba a gustar, cuando empecé a oír esa canción, el tambor, las trompetas, me sacudieron bastante. Fue mi primer acercamiento espiritual a la música.

Vive tu vida – La Pestilencia

Fue una canción muy importante al comienzo de la carrera musical. Es tal vez la más conocida, la que más se recuerda de ese disco de La Pestilencia. Considero que su letra está vigente.

Un millón de amigos – Roberto Carlos

Una de las primeras canciones cuyo éxito masivo me tocó vivirlo. Su letra, además, me llamaba mucho la atención: diferente a las canciones de amor y despecho de esa época, con una intención de tener un millón de amigos, de ser luminosa y feliz.

La cucharita – Jorge Velosa y los carrangueros de Ráquira

El momento de esplendor de la carranga, fue una época maravillosa. Ese disco de Jorge Velosa, en el que venían todas las canciones que fueron éxito en su momento, logró llevar la música campesina y popular a un público masivo.