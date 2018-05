Festival de Cannes: películas, polémicas y escándalos históricos

El festival de cine celebrado en la Riviera Francesa llegó a su 70 edición. Haga un repaso de sus momentos más recordados.

Cualquier director de cine sueña con tener en sus manos una Palma de Oro. Este premio representa al cine independiente, la crítica de alto nivel y prestigio entre la industria cinematográfica. Así fue como lo planearon Louis Lumière, Philippe Erlanger y Robert Favre Le Bret, padres del festival, celebrado desde 1946.

Sin embargo, con el paso del tiempo las polémicas por los ganadores han sembrado la duda de si realmente los premios son elegidos a conciencia o se trata de un negocio entre las grandes productoras de cine y los directores del festival.

A continuación vea los escándalos de Cannes a 70 años de su fundación:

El primer gran escándalo

Los orígenes del festival se remontan a la edición de 1938 del Festival de Venecia. Allí se reunían los mayores exponentes del cine de Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Sin embargo, el concurso se convirtió en una elección a dedo que tuvo más en cuenta las nacionalidades que en contenido de los largometrajes, por culpa del dictador Benito Mussolini.

De ahí que Le Bret, Erlanger y Lumière se marcharon e inauguraron su propio encuentro en la Riviera Francesa, junto a otros cineastas estadounidenses y británicos.

Buñuel se rebeló… y triunfó

El reconocido director surrealista Luis Buñuel, con nacionalidad española y mexicana, presentó ‘Viridiana’, que cuenta la historia de una novicia y su despertar sexual. Detrás de esta historia, Buñuel aprovechó para mostrar lo peor de la dictadura de Francisco Franco en España.

Pese a la crítica de la Iglesia Católica y la dictadura, Buñuel se llevó la Palma de Oro en 1961.

Roman Polanski, Louis Malle y François Truffaut boicotearon el festival

En mayo de 1968 Polanski (El bebé de Rosemary), Malle (Adiós a los niños) y Truffaut (Los 400 golpes) se declararon en huelga para apoyar a los estudiantes y su protesta que invadía todos los rincones de Francia. Otro director que se negó a mostrar su película fue el español Carlos Saura, cuya película ‘Peppermint Frappé’ finalmente llegó a Cannes en 2008.

“Esta película no habla de Vietnam. Esta película es Vietnam”

Esto fue lo que dijo Francis Ford Coppola cuando presentó Apocalypse Now en el festival de Cannes de 1979. Esta obra maestra de Coppola llegó al festival luego de tres años de rodaje en una jungla de Filipinas, junto con el reconocido actor Marlon Brando. Pese al renombre del director, la crítica destrozó la película antes de su proyección, pero al final el público aplaudió la película en su versión inconclusa de tres horas.

Burlas a Bruce Willis y su papel en Armageddon

Michael Bay decidió estrenar media hora de su película, que aún no estaba terminada, en el festival de Cannes en 1998. En ella actuaron Ben Affleck, Owen Wilson, Will Patton, Peter Stormare, Steve Buscemi y Bruce Willis, quien estuvo en la presentación y soportó estoicamente las burlas de la crítica e invitados.

Al final, Willis dijo que la película aún no estaba terminada. Sin embargo, cuando se estrenó la prensa catalogó los diálogos de “catástrofe”.

Bomberos y tanques de oxígeno para ‘Irreversible’

El director argentino Gaspar Noé estrenó en el festival de Cannes (2002) su película contada en orden cronológico inverso, que cuenta la búsqueda de Marcus (Vincent Cassel) y Pierre (Albert Dupontel), quienes están en busca del violador de Alex (Mónica Bellucci), novia de Marcus y ex novia de Pierre.

El largometraje incluye escenas de violación, sodomía y homicidio que hicieron que más de 250 personas del público vomitaran y se desmayaran. Esto llevó a las directivas a llamar a los bomberos y socorristas para atender a las personas con tanques de oxigeno. Al final, los espectadores que soportaron la película, la aplaudieron durante cinco minutos.

Nicole Kidman abucheada en el estreno de su película

La reconocida actriz tuvo que aguantar los comentarios de la crítica cuando interpretó a Grace Kelly, la actriz estadounidense que llegó a convertirse en la princesa de Mónaco al casarse con el príncipe Rainier III, en la biografía ‘Grace de Mónaco’ (2014), dirigida por el francés Olivier Dahan.

La familia real monegasca rechazó la película y se negaron a asistir a la función exclusiva en Cannes, por lo que la prensa desacreditó el trabajo de Kidman. Desde entonces Dahan no ha vuelto a dirigir ni producir ningún producto audiovisual.

¿Lars von Trier es nazi?

El director de 62 años y nacido en Dinamarca aprovechó una rueda de prensa en 2011 para promocionar su película ‘Melancholia’. Allí aprovechó para decir que: “Soy nazi, comprendo a Hitler, y a Israel la veo como una patada en el trasero”. Junto al director se encontraban Kirsten Dunst y Charlotte Gainsbourg, quienes lo miraron aterrorizadas.

Al final de la rueda de prensa Von Trier se retractó. Sin embargo, los miembros del festival lo nombraron persona no grata, a pesar de haber sido ganador una Palma de Oro en el 2000 con ‘Dancer in the Dark’.

2018: Las mujeres son el jurado

Luego de todos los escándalos de la industria cinematográfica, las directivas del festival decidieron nombrar a Cate Blanchett, Kristen Stewart, Ava DuVernay, Khadja Nin y Léa Seydoux parte del jurado para elegir los largo y cortometrajes del festival. Por otro lado, algunas actrices decidieron romper con los estereotipos de vestuario y asistir a la gala en pantalón y zapatos sin plataforma.