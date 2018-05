Netflix tendrá sus propias salas de cine

Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux, bu yıldan itibaren festivale kabul edilecek tüm filmlerin Fransız sinemalarında yayınlanma zorunluluğuna sahip olacağını söyledi. Bu demek oluyor ki, sinemalarda gösterimleri reddeden Netflix’in, “Roma” (Alfonso Cuarón), “Hold the Dark” (Jeremy Saulnier), “Norway” (Paul Greengrass) ve Orson Welles ile ilgili “The Other Side of the Wind” ve They’ll Love Me When I’m Dead” filmleri tehdit altında. Geçtiğimiz sene Okja ve The Meyerowitz Stories filmleri ile festivale katılan Netflix’in bundan sonraki adımını merak ediyoruz. • #obiçimsinemahaberi #cannes #netflix #netflixturkiye #cannesfilmfestival #thierryfremaux #palmedor #cannes2018 #netflixoriginal #festivaldecannes #netflixcannes

