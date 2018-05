Karent Hinestroza respondió el Cuestionario Diners

La actriz caucana, que protagoniza la serie La mamá del 10, respondió el cuestionario Diners.

Esta mañana me desperté…

¡Feliz de amanecer en mi casa en Cali!

Me desespera…

La falta de silencio en un lugar; el ruido, la bulla, el escándalo.

La mayor locura que he cometido por amor es…

Irme a vivir fuera del país.

Mi héroe favorito de ficción…

Meteor Man.

Lo que más me gusta de mí misma es…

Que no he conocido a nadie que se me parezca; mi autenticidad.

No esperen que…

Actúen por ustedes, asuman su responsabilidad con la vida.

Mi palabra favorita es…

Identidad.

Le tengo fe a…

Al buen pensamiento.

La última vez que me emborraché…

El día del lanzamiento de La mamá del 10.

El superpoder que me gustaría tener…

Crear conciencias.

La película que más me ha hecho reír…

The heartbreak kid.

El último libro que compré…

Fue de espiritualidad nigeriana.

Si tuviera que comer la misma comida por el resto de mi vida sería…

El champús caleño.

La exposición más reciente a la que fui…

La muestra fotográfica del bogotano Salym Fayad, en Washington, sobre la cultura de Somalia.