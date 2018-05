Childish Gambino hace historia (y otra música nueva)

El rapero estadounidense lanzó su sencillo y video ‘This is America’, mientras que Noel Gallagher y Florence + The Machine hicieron lo suyo con un álbum y canciones nuevas.

Donald Glover o Childish Gambino (nombre artístico) ya demostró que todo lo hace perfectamente bien. Así lo ha hecho como actor, productor, comediante, guionista y músico. Sin embargo, si usted no lo ha visto en acción, es hora de que se enganche a la fanaticada de este californiano con su nuevo video musical ‘This is America’, que se perfila como uno de los mejores de 2018.

El artista de 34 años plasmó en su nueva canción una crítica contra el ambiente político que se vive en Estados Unidos por estos días: revela con crudeza la violencia racial y la necesidad imperiosa de gastar y consumir en el país de las barras y las estrellas.

Vale la pena destacar especialmente la inteligencia de Gambino para venderle al espectador un video divertido y cortar las esperanzas con una serie de rimas y un disparo, así como lo hizo Kendrick Lamar en los premios Grammy de febrero de 2018.

Los raperos Young Thug, 21 Savage, Quavo, Slim Jxmmi y BlocBoy JB participaron en ‘This is America’ en coros y estrofas, además del cameo de la juvenil SZA, nominada a Mejor Artista Juvenil en los Grammy.

La revista Rolling Stone por su parte aseguró que: “es una declaración surrealista y visceral sobre la violencia armada en Estados Unidos”, mientra que la revista NME confirma que se trata de “un rap que Glover rodea con bailes y escenas caóticas a su alrededor”.

El concepto artístico está a cargo del propio Gambino, más la dirección del japonés Hiroi Murai. Murai ha sido director de la laureada serie Atlanta creada por Glover, ganadora de los premios Globo de Oro a Mejor Serie Musical o Comedia (2017) y Mejor Actor (Donald Glover); y Premio del Sindicato de Guionistas a Mejor Guión (2017), entre otros.

Noel Gallagher le apuesta a la música electrónica

El británico quiere seducir a las nuevas generaciones con un EP con la canción ‘It’s a beautiful world’ del álbum Who Built the Moon? (2017). La novedad es que Gallagher llamó a sus amigos DJs Andrew Weatherall, Graeme Park y Mike Pickering para intervenir su mayor éxito como solista.

Este propuesta hace parte de una gran anuncio del ex miembro de Oasis, quien aseguró por sus redes sociales que está pronto a estrenar su nuevo álbum y que estará inspirado en The Cure y The Police.

Florence + The Machine y su nueva música

Florence Welch y su banda vuelven a la acción con lo mejor del el rock y el soul. Después de cuatro años de su último álbum ‘How Big, How Blue, How Beautiful’ (2015), los británicos estrenaron cuatro canciones nuevas de nuevo álbum: High As Hope.

Así lo reveló Welch por medio de su cuenta de Twitter en la que presentó ‘Hunger’, ‘Sky Full of Song’, ‘Patricia’ y ‘100 years’, que representan una evolución de la banda nominada siete veces en los Grammy Mejor Nuevo Artista, Álbum, Canción Rock y Álbum pop vocal (2011, 2013, 2016).