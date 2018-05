¿Qué pasó con el Premio Nobel de Literatura 2018?

La Academia Sueca anunció que no entregarán este premio por escándalos dentro de la organización y pérdida de confianza del público.

La corrupción, los escándalos sexuales y la vergüenza llegaron a la Academia Sueca que entrega los premios más loables del mundo: el Premio Nobel de Literatura. Desde 1901, cuando comenzaron los premios, hasta hoy, la institución no había enfrentado un escándalo de esta envergadura dentro de la organización, compuesta por notables científicos, dramaturgos e intelectuales destacables del mundo entero.

Sin embargo, llegó una noticia por medio del diario sueco Dagens Nyheter, que publicó una acusación en contra del Jean-Claude Arnault, miembro de la Academia, por acoso a esposas, hijas y trabajadoras de sus colegas. La prensa bautizó al francés como el ‘Harvey Weinstein de la literatura’.

The Nobel Prize in Literature 2018 has been postponed. The Nobel Foundation supports the Swedish Academy’s decision. Press release: https://t.co/eayNN3YgYv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 de mayo de 2018