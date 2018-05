Vea el nuevo tráiler de Aquaman, Ant-Man y Robin Hood

Superhéroes de distintas épocas luchando por el bien común. Vea los nuevos y emocionantes tráilers de estos personajes.

Los superhéroes secundarios también merecen su película. Esto es lo que piensa Warner Pictures, que estrenará una película de Aquaman, (quien debutó en las historietas de Superman) y los gerentes de Marvel demostraron estar de acuerdo cuando lanzaron la primera película de Ant-Man (quien hizo parte del primer cómic de los Vengadores).

Cada uno de ellos se ha ganado su lugar, la aceptación del público, y, cómo no, su fanaticada. Es por eso que Aquaman tendrá por primera vez una película para explicar su vida como rey de los siete mares en la piel de Jason Momoa, así como se anunció en la Comic Con de Las Vegas.

El adelanto muestra a Aquaman luchando contra submarinos y la aparición esporádica de los villanos Ocean Master (Patrick Wilson) y Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II). La película se estrenará el próximo 21 de diciembre.







Ant-Man, quien tuvo un debut exitoso con su primera película en 2015, vuelve a la acción luego de quedarse por fuera de Avengers: Infinity War. Esta vez el hombre hormiga (Paul Rudd) explora a fondo sus poderes y obtiene la ayuda de una poderosa Avispa (Evangeline Lilly), quien promete robarse el protagonismo.

La segunda parte de Ant-Man contará con la participación de Michelle Pfeiffer y Laurence Fishburne (The Matrix). Su estreno está previsto para el 5 de julio de 2018.







De Robin Hood no se puede decir que es un personaje secundario, por supuesto. El personaje comparte su protagonismo con otros cientos de héroes y villanos de la Inglaterra medieval, como, por ejemplo, el menos famoso Ivanhoe.

Taron Egerton (Kingsman) encarnará al forajido Robin de Locksley quien luchará con sus flechas contra el Sheriff de Nottingham (Ben Mendelsohn). Otto Bathurst, director del capítulo ‘The National Anthem’ de Black Mirror y de la película televisada Margot (2009), dirigirá este largometraje que contará con Jamie Foxx, Jamie Dornan (50 sombras de Grey) y Paul Anderson (The Revenant), entre otras estrellas.

Vale la pena destacar que gran parte de la película se grabó en Dubrovnik (Croacia), en las mismas locaciones de Game of Thrones y Star Wars: The Force Awakens, por lo que no se le haga raro encontrar coincidencias con estas producciones. La película se estrenará el 21 de noviembre.







¿Cuál tráiler le gustó más? Escríbanos en el recuadro de comentarios.