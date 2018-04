Cinco datos que debe conocer sobre el concierto de Roger Waters en Bogotá

El bajista, vocalista y genio creativo de Pink Floyd estará en Colombia como parte de su gira mundial Us + Them. Vea toda la información aquí.

Hay cosas que nunca cambian. Por ejemplo, el hecho de que Roger Waters llena estadios en todo el mundo incluso a sus 74 años, que los fanáticos canten todas sus canciones y que Pink Floyd viva a través de este británico que llegará a Colombia gracias a Move Concerts.

Esta empresa se ha dado el lujo de traer a leyendas vivientes de la música como Radiohead, que se presentó el pasado 26 de abril, y Depeche Mode, el 16 de marzo. También gracias a ellos, el próximo 21 de noviembre llegará Waters al Estadio el Campín.

Para hacer menos larga la espera, Diners le cuenta cinco datos que debe conocer antes del concierto de Roger Waters en Bogotá.

5. ¿Qué va a tocar?

Waters prometió que el 80% del repertorio será material antiguo y el 20% restante serán nuevas producciones. “Todo el concierto estará enlazado por un tema en general. Será algo divertido y sensacional. Se lo prometo”, contó el británico.

4. ¿Por qué la gira se llama Us+Them?

El nombre salió del tema homónimo del álbum, reconocido a nivel mundial, ‘The Dark Side of the Moon’, lanzado en 1973.

3. ¿Qué novedad tendrá el concierto?

Aparte de tener a una leyenda viviente como Roger Waters sobre el escenario, el británico es conocido por incluir en sus conciertos espectáculos audiovisuales nunca antes vistos. Para ello, se instalará en el estadio El Campín una pantalla gigante que promete darle al público una experiencia sensorial única.

2. ¿Es la primera vez que viene Roger Waters a Colombia?

No. El líder de Pink Floyd estuvo en Bogotá en 2007 con su gira ‘The Dark Side of the Moon Live’, que tuvo 119 conciertos en Norteamérica, Asia, Oceanía, Europa y Latinoamérica con más de 2,6 millones de personas aproximadamente.

1. ¿Qué significa el cerdo rosado con el mensaje ‘Stay Human’?

El pasado lunes 23 de marzo apareció un cerdo en el monumento de Héroes y anunció la venida de Waters a Colombia. Más adelante Move Concerts reveló que a raíz de los conflictos armados y la revolución digital, este símbolo de Waters invita al mundo a reencontrar la conexión entre los seres humanos, con tolerancia y empatía.

Por otro lado, este animal es el protagonista de la portada “Animals” de 1977 y de los conciertos de Waters.