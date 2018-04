¿Venom será una película de acción o de terror?

Sony reveló el tráiler final de la película sobre el antihéroe de Marvel que tiene a Tom Hardy como protagonista.

Ruben Fleischer, responsable de Zombieland (2009), se dio la tarea de hacer una película de Venom, el personaje más complejo del universo Marvel. Y quién mejor para hacer un papel tan difícil que Tom Hardy, conocido por sus transformaciones casi camaleónicas en películas como ‘Batman: el caballero de la noche asciende’; ‘Mad Max’, y ‘El renacido’.

“Soy reportero. Sigo a personas que no quieren ser seguidas”, dice en el tráiler el actor de 40 años en la piel de Eddie Brock, quien luego de visitar un laboratorio de dudosa reputación se fusiona accidentalmente con una forma de vida alienígena (simbiote), que le da fuerza descomunal, capacidad de lanzar telarañas (como Spider-Man) y la capacidad de adherirse a cualquier superficie. Además, esta criatura despertará en su inconsciente los deseos más oscuros.

Michelle Williams, Riz Ahmed (The night of) y Scott Haze (Child of God) completan el reparto de esta película producida por Sony Pictures y basada en las historietas de Todd McFarlane y David Michelinie.

Vale la pena destacar que la película no será apta para menores de 18 años, por lo que se puede esperar escenas bastantes pesadas, humor negro y contenido explícito. Por otro lado, existe el rumor de que Marvel Studios prestaría los derechos de Spider-Man (Tom Holland) para hacer una aparición rápida y conectar la historia con el Universo Cinematográfico de Marvel.

Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man), Will Beall (Gangster Squad), Scott Rosenberg (Jumanji, 2017) y Kelly Marcel (50 sombras de grey) son los guionistas que le dieron un tono oscuro y aterrador a esta nueva versión de Venom, a diferencia de la presentada en la película de Spider-Man en 2002.

Venom llegará a las salas de cine el próximo 5 de octubre.