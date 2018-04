Murió el DJ sueco Avicii a los 28 años

Después de varios años retirado de los escenarios por cuestiones de salud, Avicii murió el 20 de abril de 2018.

“Con profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Mascate, Omán este viernes por la tarde hora local, 20 de abril. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones.”, dijo en un comunicado el representante del artista.

Avicci llevaba un tiempo enfermo, lo que lo llevó a retirarse de los escenarios en 2016. Problemas de salud como una prancreatitis aguda que se generó en parte por el consumo excesivo de alcohol, así como operaciones de emergencia para extraer la vesícula biliar y el apéndice en 2014 debilitaron a Bergling, quien publicó el año pasado en su web:

“Todos alcanzamos un punto en nuestra vida y nuestra carrera, donde entendemos que es lo que más importa. En mi caso es crear música. Para eso vivo, es lo que siento que nací para hacer.

El cambio de vida nunca significó el final de ‘Avicii’ o de mi música. En cambio, volví al lugar donde todo tenía sentido: el estudio. Mi siguiente etapa será sobre mi amor por hacer música para ustedes. Será el comienzo de algo nuevo y espero que lo disfruten tanto como yo.

Más por venir…”

Avicii fue el creador de algunos de los éxitos más destacados de la escena electrónica de estos últimos años, lo que le mereció un premio American Music Awards en 2013 por mejor artista de música electrónica y un Billboard en 2014 por mejor canción electrónica. Diners recuerda al DJ con algunas de sus mejores canciones:

Levels (2011)

Con este sencillo Avicci alcanzó la fama y el puesto número 1 en varios países de Europa, y por la cual recibió una nominación a los premios Grammy en la categoría Mejor grabación dance.







I Could be the one (2012)

Este sencillo fue una producción junto al DJ nerlandes Nicky Romero y con la voz de la sueca Noonie Bao. En 2013 lideró la lista de éxitos en Inglaterra.







Wake Me Up (2013)

Con la colaboración de Aloe Blacc, esta se convirtió en una de las canciones más sonadas del año en todo el mundo, se convirtió en uno de los éxitos internaciones más importantes de su carrera.







Hey Brother (2013)

Está canción contó con la colaboración del cantan Dan Tymiski, y alcanzó el primer puesto en las listas de Suecia, Alemania, Austria, España, Países Bajos, Suiza, Noruega y Finlandia.