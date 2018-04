Acción, aventura y romance en los tráilers de fin de semana

Elle Fanning, Ryan Reynolds y Chris Pratt, vuelven a la pantalla grande con historias que lo sorprenderán.

Elle Fanning pasó de ser la hermana desconocida de la actriz Dakota Fanning, a protagonizar historias alabadas por la crítica como ‘El seductor’, dirigida por Sofia Coppola; ‘The Neon Demon’ de Nicolas Winding Refn, y la cinta de ciencia ficción de J.J. Abrams ‘Super 8’.

La actriz de 20 años encarna al personaje principal de ‘Cómo hablar con las chicas en fiestas’, una comedia con romance y ciencia ficción, inspirada en el cuento de Neil Gaiman. La película se desarrolla en el suburbio londinense de Croydon y cuenta la historia de dos jóvenes punks que conocen a dos chicas muy atractivas que esconden un secreto: son extraterrestres.

La película, dirigida por John Cameron Mitchell (Hedwig and the angry inch), contará con la participación de Nicole Kidman, Ruth Wilson (The Affair), Stephen Campbell Moore (El gran golpe) y el británico Alex Sharp.

Fanning, entre tanto, también será la protagonista de ‘Mary Shelley’, la película biográfica de la creadora de Frankenstein. Ambientada en la época inmediatamente anterior a la Revolución Industrial y con la inocencia a flor de piel, la actriz revivirá los momentos de la escritora de 18 años y su amor por el poeta Percy Bysshe Shelley (Douglas Booth).

La acción y el sarcasmo vuelven a la pantalla grande con Ryan Reynolds y su papel de antihéroe: Deadpool. Después de tantos teaser tráilers, por fin llegó el último y definitivo, en el que el Reynolds revela a su equipo de ensueño para derrotar a Cable (Josh Brolin), a quien llama en reiteradas veces ‘Thanos’, por el papel que comparte Brolin en Avengers: Infinity War. La película se estrenará el próximo 18 de mayo.

Jurassic Park se reinventó para la nueva generación y volvió con la secuela de ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’ con Chris Pratt como protagonista. El actor de 38 años y la actriz Bryce Dallas Howard, de 37, vuelven a parque Jurásico para una misión suicida. La película se estrenará el próximo 22 de junio.

Por último, ‘The Spy Who Dumped Me’ cuenta la historia de Audrey (Mila Kunis) y Morgan (Kate McKinnon), dos buenas amigas, que se involucran en un caso de espías internacionales cuando se enteran que uno de sus novios es un agente encubierto. Entre acción y comedia, esta película de la directora Susanna Fogel se estrenará el 6 de julio de 2018.

