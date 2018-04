Kendrick Lamar, el primer rapero en ganar un Pulitzer

Los premios de periodismo reconocieron por primera vez en sus 101 años de historia a un rapero por capturar la vida afrodescendiente moderna. Vea a todos los ganadores acá.

Los Pulitzer son quizás los premios más codiciados que se pueden entregar en Estados Unidos en cuanto a creación intelectual, una especie de Oscar para el periodismo y las artes escritas. Desde su fundación en 1917 hasta hoy, estos premios, creados por el editor estadounidense de origen judío y húngaro Joseph Pulitzer, se han diversificado para reconocer reportajes, investigaciones, literatura e incluso música.

Esta última categoría usualmente se le entrega a reconocidos artistas de música clásica o jazz. En 2017, por ejemplo, la ganadora fue la china Du Yun con su ópera ‘Angel’s Bone’, que relata la dolorosa situación que viven las personas traficadas en el mundo.

En 2018, Kendrick Lamar también relató el tráfico de personas, sumado a todos los dramas que puede vivir un afrodescendiente en el mundo moderno. Las 14 canciones que componen el álbum Damn, reconocido con cinco premios Grammy en enero de este año, recibieron el Pulitzer con elogios al dinamismo y autenticidad en las composiciones.

Periodismo

La sorpresa de Lamar le abrió paso a los reportajes e investigaciones de los grandes emporios del periodismo como The New York Times, The Washington Post y USA Today.

The New York Times recibió el premio por su investigación sobre el acoso sexual en Hollywood por parte de Harvey Weinstein compartido con The New Yorker. Gracias a este reportaje, más de 100 mujeres denunciaron estos escándalos que después llevaron a la creación del movimiento mundial #MeToo.

The Washington Post, por su parte, recibió el premio a mejor reportaje de investigación por la cobertura de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y la supuesta intromisión de espías rusos en 2016. “Por medio de textos, videos, podcast y realidad virtual le enseñaron al mundo las múltiples perspectivas y consecuencias sobre una posible manipulación de las elecciones para que Trump llegara al poder”, aseguró Dana Canedy, periodista ganadora del Pulitzer en 2001.

El periódico USA Today y The Arizona Republic se llevaron el Pulitzer a mejor reportaje explicativo con el análisis sobre las consecuencias y dificultades de construir un muro a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México.

Vale la pena destacar el Pulitzer del fotógrafo independiente Kevin Frayer, quien capturó para Getty Images los desgarradores momentos en los que miembros de la minoría rohingya (musulmana) tuvieron que abandonar Birmania (Myanmar) por causa de la persecución a la que se vieron sometidos por parte de la mayoría budista, con complicidad del gobierno birmano.

Literatura

En la categoría de ficción el novelista estadounidense Andrew Sean Greer se llevó el Pulitzer con su obra ‘Less’, una historia cargada de humor y sátira sobre el arte de envejecer y la naturaleza del amor.

El Pulitzer para drama (teatro) se lo ganó ‘Costo de la vida’, de la escritora polaca Martyna Majok, en el que invita al lector a sentirse privilegiado de su estilo de vida frente a las historias de un ex camionero, su ex esposa recientemente paralizada y un joven con parálisis cerebral. Así como también se lo ganó Hamilton, la obra cubre de Lin-Manuel Miranda.

En la categoría de poesía Frank Bidart se llevó el premio por su Half-light: Collected Poems 1965-2016, una recopilación de poemas inspirados en la mitología clásica y los deseos carnales que desafían las normas sociales.