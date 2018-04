Vea todo lo que dejó Coachella 2018

La primera semana del festival musical más conocido del mundo tuvo a The Weeknd, Beyoncé y Eminem como protagonistas.

Cada abril, cuando celebridades y amantes de la música por igual se dejan caer en Indio, California, para celebrar la música, las artes visuales, el diseño y la moda, es una señal inequívoca del final del invierno: la primavera y el verano llegarán con un sinnúmero de festivales similares en todo el mundo, desde Glastonbury en Inglaterra hasta Burning Man en Nevada.

Así ha sucedido desde 1999, cuando se realizó el primer Coachella, y gracias a estos temas, el festival se convirtió en un espacio donde las celebridades se reúnen para compartir y ganar popularidad.

La presencia de famosos, sin embargo, ha decepcionado a los primeros asistentes, quienes consideran que el festival perdió su horizonte para convertirse en un producto más para comercializar. Pese a las “protestas”, el festival, con cara de fiesta, reunió a más de 200 mil personas en el primero de sus dos fines de semana.

A continuación vea lo más destacado:

Música

Entre los artistas más destacados estuvieron Eminem, Cardi B, Portugal. The Man, SZA, ODESZA, Gabe Real y Tyler, the Creator. Sin embargo, los que se robaron la atención fueron Beyoncé con el regreso triunfal de Destiny’s Child y The Weeknd, con sus líos de amor.

Beyoncé: La artista no pudo asistir al festival de 2017 por el embarazo de sus gemelos. Por eso, la estadounidense dio un espectáculo junto a su esposo Jay-Z, con la canción ‘Deja Vu’, y con su hermana Solange Knowles interpretaron ‘Get me bodied’.

Para cerrar su ‘set’, la artista invitó a Michelle Williams y Kelly Rowland, sus compañeras en Destiny’s Child, para celebrar los 20 años de existencia. El trío cantó Say my name, Soldier y My breath.

The Weeknd: El canadiense interpretó sus últimos éxitos como Privilege y Call out my name, recopilados en el álbum ‘My Dear Melancholy’, que está dedicado a su ex novia Selena Gomez.

Luego de su presentación el artista hizo una pausa para romper en llanto. Sin embargo, parece ser que la relación con Selena quedó superada, pues horas después estuvo en otras presentaciones con la modelo y ex novia del artista Bella Hadid.

Moda

Modelos y actrices de todo el mundo también llegaron a Coachella para mostrar transparencias, lentejuelas y maquilla de colores fluorescentes para ambientar la fiesta.

Alessandra Ambrosio, Paris Hilton, Justin Bieber, Emily Ratajkowski y las hermanas Kendall y Kylie Jenner asistieron al festival.

💕 @revolve #revolvefestival #revolvepartner A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Apr 15, 2018 at 1:01pm PDT

Arte y diseño

Night calling 📷: @ari_fararooy A post shared by Coachella (@coachella) on Apr 15, 2018 at 8:38pm PDT

Las tarimas y escenarios de Coachella están rodeados de grandes monumentos de arte que encajan perfectamente con el ambiente juvenil y rebelde del festival. El salvadoreño Simón Vega, los argentinos Roberto Behar y Rosario Marquardt y los estadounidenses Robert Bose, Randy Palumbo y Edoardo Tresoldi son algunos de los artistas que expusieron sus obras.

Starry night 📷: @jnsilva A post shared by Coachella (@coachella) on Apr 15, 2018 at 10:44pm PDT

Vale la pena destacar las obras de Vega, que están construidas con materiales reciclados y que forman posibles naves espaciales y satélites adornados con cientos de colores alusivos al festival.