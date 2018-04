Lo que suena en la redacción: Sebastián Yatra

Inauguramos esta sección con una de las promesas del pop colombiano más interesantes de la actualidad.

Sebastián Yatra

No hay nadie más

Hay que reconocer que Colombia se está convirtiendo en potencia en cuestiones de buen pop: producido con atención al detalle, con letras bien pensadas, y proyección internacional.

El representante más reciente de esta tendencia es Sebastián Yatra.

El juez de La Voz Kids fue elegido para abrir el concierto de Ed Sheeran, y desde entonces no ha parado. No solo ha compartido escenario con Carlos Vives en la famosa “Robarte un beso; También ha cantado con artistas internacionales como One Republic y Alejandro Fernández, y su ‘look’ de ídolo adolescente promete conquistar los corazones femeninos en toda Hispanoamérica. Piense en Luis Fonsi cuando empezó su carrera. Un artista al que hay que seguirle la pista.