Las transformaciones de Christian Bale

Celebramos el cumpleaños 45 del actor británico con sus transformaciones más asombrosas para el cine. Vea lo que tuvo que hacer para su último papel en Vice.

A Christian Bale no le importa poner en riesgo su vida, con tal de enfundar la piel de su próximo personaje. Ya lo hizo en 2004 con ‘El Maquinista’ cuando pesaba 55 kilos y apenas se podía poner en pie y lo repitió cuando aumentó 103 kilos para interpretar a un empresario de los años 70 en American Hustle de 2013.

De hecho, una de sus transformaciones más loable fue la que hizo en los periodos de descanso de la trilogía de Batman: en esta época se le midió a interpretar a un piloto alemán en el drama Rescue Dawn de 2006 y a un boxeador peso pluma en The Fighter (2010), papel que le valió el premio Oscar a Mejor Actor de Reparto.

Bale tiene más de una veintena de producciones en su carrera que empezó con tan sólo 13 años, cuando Steven Spielberg lo llamó ser el protagonista de ‘El Imperio del sol’ (1987). Ahora con 43 años, el británico cuenta con fama mundial, un Óscar, Globo de Oro y un SAG, lo que le da el privilegio de aceptar y rechazar papeles.

Así fue cuando en 2014 se negó a participar en la nueva adaptación de Batman, que hoy le dejaron a Ben Affleck y el papel de Steve Jobs, que corrió por cuenta de Michael Fassbender. Su respuesta para ambas películas era que no estaba interesado en extender la vida de estos personajes.

En 2016 sucedió algo parecido con la película biográfica de Enzo Ferrari, en la que el actor aceptó interpretar pero se retractó luego de que el director Michael Mann (Enemigos Públicos) le pidiera subir de peso en tiempo récord.

“Siempre necesito una razón para ese cambio de peso. Ahora tengo que pensar en mi salud, y en ocasiones me digo a mi mismo que esto no puede ser sano” declaró Bale a DeadLine.

Sin embargo, el actor sorprendió en la presentación del Festival de Cine de Toronto, donde tuvo otro cambio radical de peso (115 kilos) para interpretar a Dick Cheney, exvicepresidente de los Estados Unidos, para la película Backseat (2019).

Mientras salen adelantos de su próximo proyecto, reunimos sus seis cambios más radicales:

81 kilos: Equilibrium (2002)

Esta película de ciencia ficción del director Kurt Wimmer cuenta el futuro distópico en el que el gobierno mundial controla las emociones de las personas, para evitar una ‘Cuarta Guerra Mundial’. En este mundo Bale es un clérigo que defiende la libertad de las emociones con armas y karate.

El actor aumentó 10 kilos, luego de interpretar a un soldado varado en Grecia en la Segunda Guerra Mundial en La mandolina del capitán Corelli de 2001.

55 kilos: The Machinist (2004)

El británico interpretó a Trevor Reznik, un mecánico con insomnio y problemas de memoria, que está implicado en un asesinato. Para este thriller psicológico, Bale pasó cuatro meses antes del rodaje comiendo una manzana y un café al día. Alcanzó a perder 28 kilos y redujo su masa corporal a 50 kilogramos.

61 kilos: Rescue Dawn (2006)

Bale gozó de 86 kilos de puro músculo para la primera película de Batman. Sin embargo, Werner Herzog le aseguró que si quería participar como soldado secuestrado en Vietnam en su película, tendría que bajar 10 kilos.

El actor se tomó en serio la advertencia, tanto, que cuando llegó al set de grabación a finales de 2015 había bajado 10 kilos más de lo que le pedían, más una piel que apenas le forraba las costillas.

66 kilos: The Fighter (2010)

Esta película del director David. O Russell empezó su rodaje una vez se estrenó Batman: The Dark Knight, película en la que el actor volvió a los 86 kilos. The Fighter exigió al actor bajar hasta los 66 kilos para interpretar a un ex boxeador peso pluma que deja su adicción a las drogas para volver a la cima del deporte.

Gracias a este papel, Bale se llevó el Óscar, Globo de Oro y SAG’s a Mejor Actor de Reparto.

103 kilos: American Hustle (2013)

Conocida también como La Gran Estafa Americana, dirigida por David O. Russell, tuvo a Bale en el rol de Irving Rosenfeld, un comerciante y estafador de casinos, que ayuda al FBI a acabar con el fraude en los años 70 y 80.

La película tuvo 10 nominaciones a los Óscar entre los que Bale estuvo en la categoría de Mejor Actor Principal, mención que perdió frente a Matthew McConaughey y su papel de vaquero con el virus de SIDA en Dallas Buyer Club.

115 kilos: Vice (2019)

Foto: Creative Commons y Tiff.com Foto: Creative Commons y Tiff.com

Por el momento se conoce que el director Adam McKay (Toni Erdmann, 2016) está planeado contar la vida de Dick Cheney, como uno de los hombres más poderosos de la historia de los Estados Unidos. Cheney es responsable de la Guerra de Irak, los lazos comerciales con multinacionales de petróleo y armas. Varios analistas aseguran que Cheney fue la influencia principal sobre el presidente Bush sobre temas de política exterior.

Christian Bale ya se prepara para interpretar a Cheney con 115 kilos de más, cejas depiladas y un coto que será difícil poner de nuevo en su lugar con 45 años.

