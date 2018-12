Netflix estrenó el tráiler de Los Caballeros del Zodiaco

La primera temporada contará con 12 episodios de 30 minutos cada uno. Los fanáticos no están contentos con este adelanto, véalo usted mismo.

La serie animada que le dio otro sentido a los signos del zodiaco en los años 80 vuelve de la mano de Yoshiharu Ashino, el productor original de Thundercats y la película animada de La Liga de la Justicia: Flashpoint.

Así lo dio a conocer Netflix, como una estrategia para llamar la atención de los fanáticos de las historias creadas por el japonés Masami Kurumada. Entre tanto, Toei Animation, responsable de la animación original de Dragon Ball Z y el manga de ‘Saint Seiya’ (Los Caballeros del Zodiaco), se encargó de la producción según lo confirmó la filial de Netflix en Japón.

Aunque este adelanto no fue bien recibido por los fanáticos en redes sociales, seguirá adelante y contará en su primera temporada con el Torneo Galáctico y la creación de los Caballeros de Plata.

No se conoce la fecha de estreno, lo que sí se sabe es que esta temporada tendrá el nombre de ‘Saint Seiya: Knights of the Zodia’ y respetará los diseños originales de Kurumada.

¿Le gustó el tráiler de la nueva entrega de Los Caballeros del Zodiaco?