Conozca a Maya Angelou, la joya de la cultura estadounidense

La poeta, activista por los derechos civiles, actriz, periodista, productora y hasta bailarina estaría cumpliendo 90 años. Así la recordamos en Diners.

Publicado originalmente el 28 de mayo de 2014 en Revista Diners.

La escritora estadounidense Maya Angelou ha muerto. La poeta, que adquirió reconocimiento público en 1969 cuando publicó su autobiografía I know why the caged bird sings (Sé por qué canta el pájaro enjaulado), es un ícono tanto de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos como de la búsqueda de la igualdad para las mujeres en el mundo. Su partida dejará un vacío imposible de llenar en el mundo de las letras femeninas.

Angelou, cuyo nombre de pila es Marguerite Ann Johnson, nació en San Luis, Misouri en 1928 y creció en Arkansas durante los años 30. A los ocho años fue violada por el amante de su madre. Cuando la pequeña Margaret contó lo sucedido, una turba enfurecida asesinó a golpes al violador. Ver a un hombre morir por sus palabras le causó tal trauma, que enmudeció durante cinco años.

El silencio le dio una apreciación particular por las letras, y este amor por las letras fue el que la sacó de ese mutismo autoimpuesto. Se convirtió entonces en una fuerte activista por los derechos civiles de la población negra, marchando junto a Martin Luther King, Jr. y a Malcolm X. Durante su vida fue periodista, guionista (escribió la famosa miniserie Raíces, en los años ochenta) y conferencista.

Además, fue la primera mujer negra y la segunda poeta invitada a participar en la posesión de un presidente: en 1993 recitó su poema “On the pulse of morning” (En el curso de la mañana) en la posesión de Bill Clinton. No se había presentado un poeta en la Casa Blanca desde que Robert Frost le dio la bienvenida a John F. Kennedy en 1961.

Angelou fue famosa por su estilo al recitar: una mezcla entre la conversación y la tradición oral. Escucharla es quizás más emocionante que leerla.

A continuación escuche a Angelou leyendo su poema Phenomenal Woman.

Mujer fenomenal

Las mujeres hermosas se preguntan

Dónde radica mi secreto.

No soy linda o nacida

Para vestir una talla de modelo

Mas cuando empiezo a decírlo

Todos piensan que miento

Y digo,

Está en el largo de mis brazos,

En el espacio de mis caderas,

En la cadencia de mi paso,

En la curva de mis labios.

Soy una mujer

Fenomenalmente.

Mujer fenomenal,

Esa soy yo.

Ingreso a cualquier ambiente

Tan calma como a ti te gusta,

Y en cuanto al hombre

Los tipos se ponen de pie o

Caen de rodillas.

Luego revolotean a mi alrededor,

Una colmena de abejas melíferas.

Y digo,

Es el fuego de mis ojos,

Y el brillo de mis dientes,

El movimiento de mi cadera,

Y la alegría de mis pies.

Soy una mujer

Fenomenalmente.

Mujer fenomenal,

Esa soy yo.

Los mismos hombres se preguntan

Que ven en mí.

Se esfuerzan mucho

Pero no pueden tocar

Mi misterio interior.

Cuando intento mostrarles

Dicen que no logran verlo

Y digo,

Está en la curvatura de mi espalda,

El sol de mi sonrisa,

El porte de mis pechos,

La gracia de mi estilo.

Soy una mujer

Fenomenalmente.

Mujer fenomenal,

Esa soy yo.

Ahora comprendes

Por qué mi cabeza no se inclina.

No grito ni ando a los saltos

No tengo que hablar muy alto.

Cuando me veas pasar

Deberías sentirte orgullosa.

Y digo está en el sonido de mis talones,

La onda de mi cabello,

La palma de mi mano,

La necesidad de mi cariño,

Por que soy una mujer

Fenomenalmente.

Mujer fenomenal,

Esa soy yo.