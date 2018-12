Playlist: las mejores canciones pop para Navidad

En Diners hacemos un recuento de las mejores canciones pop para Navidad. De Ariana Grande a Pharrell Williams, todos estos grandes le cantaron a esta festividad.

Ya suenan villancicos, ‘jingle bells’ y cajas registradoras. Estos son los días antes de Navidad en donde los pavos suben de precio, los postres abundan y los buñuelos están presentes en la dieta diaria. Vivimos una vez por año este festival de luces y de árboles, y cómo no, la época de los éxitos musicales de la temporada.

Es por eso que los artistas aprovechan su talento y su talante para sacar un ‘jingle’ que cautive y emocione a la gente para seguir comprando y compartir el espíritu de la Navidad. En Diners reunimos aquellas canciones para ambientar sus fiestas y reuniones. ¡Que las disfrute!

Ariana Grande, Thank U, Next

La estrella pop del momento le rindió un homenaje a la escena navideña de la película ‘Mean Girls’ (2004) en las que sus protagonistas organizan un baile para la escuela secundaria. Entre tanto, su letra habla de la mala experiencia que tuvo con sus exnovios y agradece a su familia que estuvo para apoyarla y alejarla de los dramas del amor.

John Legend, Have Yourself a Merry Little Christmas

Esta canción pertenece al primer álbum navideño de Legend titulado ‘Legendary Christmas’. El artista de 39 años se inspiró en el clásico homónimo de Frank Sinatra para invitar a todos a celebrar aquellos “felices días dorados, rodeado de amigos queridos y de reunirse con toda la familia para ver aquella estrella brillante sobre la rama más alta del árbol de Navidad”.

Wham!, Last Christmas

La legendaria banda de los años 80, liderada por el ya fallecido George Michaels, volvió a estar en las principales emisoras del Reino Unido, así como lo reveló la lista de éxitos navideños de Billboard. Luego de 34 años de existencia, esta canción logró colarse en los primeros lugares porque los exintegrantes de Wham! hicieron un lanzamiento como single comercial, lo que la puso por encima de éxitos como ‘All I want for Christmas is you’, de Mariah Carey.

Gwen Stefani y Mon Laferte, Feliz Navidad

La estadounidense y la chilena se le midieron a cantar este clásico navideño a dúo. Empezó como un espectáculo para el programa ‘The Voice’ de Estados Unidos, pero el éxito fue tan viral, que decidieron grabarlo y comercializarlo para la fecha.

Carla Morrison, Jesús

La compositora mexicana, conocida en Colombia por participar en el último álbum de J Balvin: Vibras, lanzó una canción de reflexión para conectarse con el verdadero sentido de la Navidad. “Más allá del consumo compulsivo de regalos, hay que recordar esta fecha como el nacimiento de Jesús, el hijo de Dios. Ese es el verdadero significado”, contó Morrison a El Tiempo de México.

Michael Bublé, Christmas

El cantante, compositor y actor canadiense lanzó una versión actualizada del álbum ‘Christmas’ (2011). Con este anuncio también aseguró que no volverá a lanzar otro disco así “porque siempre quise hacer el disco de Navidad, no un disco cualquiera y eso fue lo que hice”, comentó el cantante a EFE.

Eric Clapton, For Love on Christmas Day

La leyenda del blues británico lanzó este canción dedicada a su familia. Por otro lado, hace parte del primer sencillo de su álbum ‘X-MAS’ que lanzó el pasado 28 de noviembre. El álbum cuenta con los clásicos villancicos, entre ellos Jingle Bells, dedicado al DJ Avicii, fallecido el pasado 20 de abril.

Jessie J, This Christmas Day

La barítona de 30 años lanzó su primer álbum dedicado a la Navidad titulado: ‘This Christmas’. Con influencias del blues y villancicos, esta canción rescata las melodías de Frank Sinatra y la frescura de Mariah Carey, quien sigue en el top 10 de clásicos navideños con su All I want for Christmas is you.

