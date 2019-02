Galería: Cuando el cine se inspira en el arte

El cine tienen obras ocultas en sus encuadres. Vea aquí las mejores imitaciones de El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, la Ofelia de John Everett o el retrato de Frida Khalo y Diego Rivera.

El cine sirve para contar historias, por supuesto, pero también para inspirar y hacer homenajes al mundo. Otros en cambio, lo utilizan como una bóveda de mensajes que aunque no son descubiertos de forma inmediata, sirven para que los curiosos y los amantes de cada encuadre los encuentren, como sucede en este caso, con obras de arte que marcaron la historia.

Así le sucedió a Vugar Efendi, un joven de Azerbaiyán, que hace películas, toma fotografías y produce documentales de su nación. En sus ratos libres se dedica a encontrar las similitudes entre los encuadres de Alfred Hitchcock, Alejandro González Iñárritu, Wes Anderson, Lars Von Trier, Quentin Tarantino, Ridley Scott, entre otros, con el arte barroco, hiperrealista e histórico.

A continuación vea 19 escenas de cuando el cine se inspira en el arte:

1. The Duellists (1977) / Napoleón Bonaparte Musing at St. Helena (1845) de Benjamin Robert Haydon.

2. Las aventuras del barón Munchausen (1988) / El nacimiento de Venus (1486) de Sandro Botticelli.

3. Django sin cadenas (2012) / El niño de azul (1770) de Thomas Gainsborough.

4. Inherent Vice (2014) / La última cena (1498) Leonardo Da Vinci.

5. Psycho (1960) / Casa junto a las vías del tren (1925) de Edward Hopper.

6. Days of Heaven (1978) / El mundo de Christina (1948) de Andrew Wyeth.

7. Michael Mann (1995)/ Pacific (1967) de Alex Colville.

8. Melancholia (2011) / Ofelia (1852) de John Everett Millais.

9. Alatriste (2006) / La redención de Breda (1635) de Diego Velázquez.

10. Picnic at the Hanging rock (1975) / At the hanging rock (1875) de William Ford.

11. Belle (1973) / Solitude (1955) Paul Delvaux.

12. The President (1919) / Arrangement in Grey and Black (1871) de James Abbott McNeill Whistler.

13. Moonrise Kingdom (2012) / To Prince Edward Island (1965) de Alex Colville.

14. Frida (2002) / Frida y Diego Rivera (1931) Frida Khalo.

15. A Zed and Two Noughts (1985) / The Art of Painting (1669) de Johannes Vermeer.

16. Lust for life (1956)/ Le Café du nuit (1888) de Vincent Van Gogh.

17. El renacido (2015) / The Abbey in the Oakwood (1810) de Caspar David Friedrich.

18. Mad Max: Fury Road (2015) / Los Elefantes (1948) de Salvador Dalí.

19. Moonlight (2016) / Le robe du soir (1954) de René Magritte.

¿Para usted cuál es el mejor homenaje? Escríbanos en el recuadro de comentarios