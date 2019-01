Artículo interactivo: Entreviste a Juanpis González

El controvertido personaje creado por Alejandro Riaño se presenta con su stand-up comedy, Políticamente incorrecto, en el Teatro Nacional. González se animó a responderle a usted el cuestionario Diners.

A continuación haga clic en el video, siga la instrucciones y disfrute:

El mejor recuerdo de mi niñez…

¡Jugar con carros de control remoto y gatear en tapete y no en baldosa! Eso siempre lo llevaré como un gran recuerdo, porque a mucha gente no le toca como a mí me tocó.

Esta mañana me levanté…

Con ganas de irme a Miami, pero recordé que tenía muchas citas en Bogotá; entonces me comí mis huevitos benedictinos y listo.

Alejandro Riaño es…

Un lobazo, uno más de la farsándula colombiana.

Las clases sociales en Colombia son…

Una plaga; la única que sale, pone la cara y es la de mostrar es la nuestra, el estrato seis.

¿A quién prefiere? Enrique Peñalosa o Juan Daniel Oviedo…

Yo creo que Enrique Peñalosa, porque lo que hace es tumbar todo el verde y crear una gran metrópolis, todo de hierro, todo de cemento. ¡Espectacular!

Mi mayor extravagancia es…

Tener mi propio avión privado y no sacarlo porque no lo he tanqueado.

La fama sirve…

Para ir a eventos, que te regalen cosas y para volver tu Instagram un televentas weon.

Me encantaría entrevistar…

A Carlos Vives y Juanes en mi próximo late night. Estoy pidiendo a gritos a J Balvin y Maluma.

La mayor locura que he cometido por amor…

Tomarme un aguardiente de caña por una hembrita que tuve y era aguardientera a morir.

Le tengo pánico a…

Gente con apellidos regulares, o sea, que no son de la alta alcurnia.

La película que más me ha hecho reír…

Legalmente rubia, se pasa de chistosa, me identifico demasiado.

Jamás compraría…

Un carro de segunda.

Mi mejor amigo dice de mí…

Que soy un man muy vasto, que la tengo toda.

El último libro que compré…

El de Padre rico, padre pobre. Ahí entiende uno todo.

Me arrepiento de…

No viajar esta mañana a Miami, porque las reuniones estuvieron “pailas”, me arrepiento de eso con toda.