Playlist: 10 años de Spotify

La empresa sueca reveló las canciones más escuchadas durante su primera década.

Los artistas quieren estar en ella, los empresarios ruegan por tener una cuña en sus playlist y los más de 140 millones de usuarios disfrutan de música streaming a través de su aplicación. Así es el recorrido de Spotify, que aunque se fundó el 23 de abril de 2006, empezó funciones a nivel mundial el 2 de noviembre de 2008.

De ahí que la plataforma sueca no ha escatimado recursos para encontrar los artistas más escuchados del mundo, las canciones y las playlist que marcaron la historia de Spotify.

Para sorpresa de propios y extraños, el británico Ed Sheeran, quien entró en los últimos cuatro años, se posicionó como el artista más escuchado, con su álbum divide (÷) y su canción ‘Shape of you’. Entre tanto, Drake, Eminem y The Weeknd le siguen en la lista.

Por otro lado, los álbumes más escuchados son ‘Purpose’ de Justin Bieber; ‘Views’ de Drake; ‘X’ de Ed Sheeran y ‘Beerbongs & Bentleys’ del rapero estadounidense Post Malone.

Sin más preámbulos escuche las canciones más populares de la plataforma año por año.

‘Human’ The Killers (2008)



‘I Gotta Feeling’ The Black Eyed Peas (2009)



‘Love The Way You Lie’ Rihanna y Eminem (2010)



‘Danza Kuduro’ Don Omar y Lucenzo (2011)



‘Somebody That I Used To Know’ Gotye y Kimbra (2012)



‘Can’t Hold Us’ Macklemore & Ryan Lewis (2013)



‘Happy ’Pharrell Williams (2014)



‘Learn On’ Major Lazer, Dj Snake y MO (2015)



‘One Dance’ Drake (2016)



‘Shape of You’ Ed Sheeran (2017)



¿Cuál cree que será la canción más escuchada de 2018? Escríbanos en el recuadro de comentarios