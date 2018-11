Si le gusta Melina Ramírez, seguro le gustará su ‘playlist’

La modelo y presentadora del reality Yo me llamo, del canal Caracol, le contó a Diners cuáles son sus diez canciones favoritas.

MELINA

Camilo Sesto

Me recuerda mucho a mi infancia, pues crecí escuchando la música de los años sesenta. Además, me encanta su letra, en verdad me hace sentir una mujer muy fuerte, que deja huella a donde va.

2. DREAM GIRL

Ir-sais

Amo la playa y el sol, es uno de mis planes favoritos. Esta canción me transporta a ese espacio, me relaja y me hace sentir, por un momento, la brisa del mar.

3. SWEETEST GIRL

Wyclef Jean

Esta canción, que tiene un aire tan caribeño, la escucho cuando estoy en casa para relajarme y descansar.

4. DE LA MÍA PERSONAL

J Álvarez

Es de las que más canto por estos días, que me la paso de aquí para allá en las grabaciones de Yo me llamo. Aprovecho los momentos libres que tengo, como cuando voy en el carro o estoy en el camerino, para cantarla y ponerme de buen humor.

5. QUELQU’UN M’A DIT

Carla Bruni

Esta canción resulta muy importante para mí porque logró conectarme con Mateo, mi novio, cuando nos conocimos. Además de que tiene una melodía hermosa, la letra es poderosa. Nos dice que a pesar de que no somos nada en este mundo, podemos enamorarnos y ese sentimiento es muy fuerte.

6. NUESTRO AMOR

Zion & Lennox (ft. Maluma)

Me encanta bailar y esta canción, en especial, sí que me hace mover las caderas. Es muy sensual y romántica. Perfecta para bailar con alguien que realmente te guste.

7. EL BRILLO DE MIS OJOS

Jesús Adrián Romero

No soy cristiana, pero sí soy una persona muy espiritual. Esta canción la escucho en las mañanas para empezar el día muy conectada espiritualmente.

8. GET TO U

Spag Heddy

Suelo escucharla cuando estoy en el gimnasio. Me sube la energía al ciento por ciento y es capaz de llevar mi mente y mi cuerpo al límite. Por eso me gusta el dubstep, porque generalmente son temas largos que me exigen todo lo que pueda dar.

9. TE AMO

Piso 21

Es uno de mis grupos favoritos, y creo que esta canción es de las más románticas que tienen. También me gusta mucho el videoclip, con esa estética casera. ¡Es muy entretenido!

10. MISS LONELY

Sech

Otra de las canciones de reguetón que más escucho. Aunque no se trata de uno de los cantantes más conocidos, creo que este tipo tiene mucho flow. Lo que me gusta de este tema es que la letra es de despecho y cuenta algo muy común que le puede pasar a cualquiera.