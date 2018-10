¿Qué escucha Burning Caravan?

Este sexteto que nació en Bogotá y está conformada por músicos y artistas de Francia, Chile y Colombia, compartió con Diners las canciones que más han influeciado su carrera.

JUST LIKE A WOMAN

(BOB DYLAN) EN VERSIÓN DE JEFF BUCKLEY

Para llegar a escribir esto hay que tener un conocimiento muy profundo sobre la mujer. Y cualquiera que haya visto a una mujer quebrarse puede sentir cada palabra. Esta versión de Buckley le da una musicalidad distinta, deshace la estructura folk del tema y lo lleva a otro terreno.

LAGO EN EL CIELO

GUSTAVO CERATI

Fue la ultima canción que Cerati tocó en vivo. Este músico se fue muy joven, hubiese podido hacer más, pero dejó muchas enseñanzas y cosas para el futuro.

DEAD CAN DANCE

CANTARA

Una de nuestras bandas favoritas, en especial la versión en vivo. Es perfecta para encerrarse en la oscuridad, solo con los audífonos, sin nada más. Se trata de una agrupación muy especial porque ellos no tienen letras, es un viaje total de diez minutos. La recomendamos mucho.

PANAMERICANA SUITE

PAQUITO D’RIVERA

Es increíble cómo una canción de siete minutos, que se hizo para un documental de jazz latino, logra retratar musicalmente gran parte de Latinoamérica a punta de unas melodías asombrosas.

I PUT A SPELL ON YOU

SCREAMIN JAY HAWKINS

Por algo le dicen a este cantante scream, porque es una sucesión de gritos; la versión original es un performance entero, y conocemos algunos covers de esa canción que se popularizaron después de mucho tiempo.

MINOR SWING

DJANGO REINHARDT & STÉPHANE GRAPPELLI

Es el stand up de jazz gitano más conocido e interpretado. Y cuando uno llega a tocar con músicos desconocidos, sabemos que podemos tocar esa canción y todo el mundo se la va a saber.

INFLUENCIA

TODD RUNDGR EN EN VERSIÓN DE CHARLY GARCÍA

Este cover de la canción Influenza, de Todd Rundgren, es su testamento musical. Aquí cerró una etapa y con ese tema sentimos que selló su carrera. Después de eso no necesita hacer nada más.

A DAY IN THE LIFE

THE BEATLES

Los Beatles han sido una influencia para todos, desde los padres de uno hasta los jóvenes de hoy. Es una canción revolucionaria a nivel sonoro, de pronto hoy en día uno la escucha casi normal, pero en su tiempo no lo fue y rompió muchas barreras. Eso nos parece algo muy importante.

JARDÍN SECRETO

BURNING CARAVAN

Si este cuestionario es sobre las canciones más importantes para la banda, quizá esta es la que más nos ha abierto puertas en distintos tipos de público. De las pocas canciones que hemos hecho que son atemporales; hay canciones buenas y otras que van un poquito más allá. Creemos que esta va más allá. Ojalá podamos hacer más de ese tipo.

ROBERTO

CUARTETO DE NOS

Es una de las canciones que nos gusta mucho por la letra. Admiramos cómo trabajan ellos y creemos que refleja un pensamiento increíble acerca de la vida.