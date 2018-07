Escuche las canciones favoritas de Piso 21

La agrupación colombiana de pop urbano acaba de lanzar su nuevo disco Ubuntu. A Diners le contaron sus canciones predilectas.

JUAN DAVID HUERTAS

BORN TO BE MY BABY

BON JOVI

Me gusta mucho. Es una de las canciones más importantes del rock de la década de 1980. Ha marcado al género y a mí también.

TIEMPO

PISO 21

Esta canción nace en una noche de guitarra con Lorduy, otro compositor colombiano, evocando esos amores a la distancia, que cuando están lejos hacen que el tiempo pase lento, y cuando están cerca, lo aceleran. Es una balada al estilo del 2018.

JUMP

VAN HALEN

La fuerza de la guitarra en esa canción es una cosa tremenda. Casi que un ícono, por no decir menos, del rock de los ochenta.

DAVID ESCOBAR

DAUGTHERS

JOHN MAYER

Estoy empezando a vivir esa etapa, voy a tener una hija. Es una canción con la que me identifico y espero ser un gran padre.

LO MISMO QUE USTED

TITO RODRÍGUEZ

Recuerdo que me la ponían cuando estaba muy pequeño. Creo que por canciones como esta soy tan romántico a la hora de componer. Es una de mis mayores influencias, no solo el cantante, sino el género, la melancolía del bolero, la armonía, todo.

CUANDO NADIE ME VE

ALEJANDRO SANZ

¿Cómo dejar por fuera a mi artista latino favorito? Simplemente es una de las muchas canciones que amo de este cantante español.

PABLO MEJÍA

LOVE

KENDRIC LAMAR

Es un artista increíble, uno de los mejores raperos de nuestro tiempo. La escucho cuando voy manejando en el carro y estoy relajado.

I LIKE IT

CARDI B, BAD BUNNY Y J BALVIN

Me gusta mucho la mezcla de salsa, son cubano y hip hop. Es una canción que me pone feliz.

JUAN DAVID CASTAÑO

BILLIE JEAN

MICHAEL JACKSON

Es, indudablemente, una gran influencia, no puedo decir menos de un artista tan grande. Es un maestro, un ejemplo para seguir.

AMBIENTE

J BALVIN

¡Cómo no tener entre mis canciones la de un parcero, un amigo, un artista colombiano que también constituye un ejemplo! Lo admiro y respeto profundamente y esta canción es una de mis favoritas.