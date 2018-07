Nueva música para disfrutar el fin de semana

Escuche aquí lo nuevo de Twenty One Pilots, Childish Gambino, Alessia Cara y Justin Timberlake.

Los Twenty One Pilots están de regreso a la escena musical luego de cuatro años de disco nuevo, ‘Blurryface’ (2015); Childish Gambino vuelve a dar un golpe de autoridad esta vez con canciones de fiesta; la juvenil Alessia Cara, de 22 años, reveló su quinta canción desde su debut en 2015 con ‘Know-It-All’ y finalmente Justin Timberlake lanzó una canción para el verano europeo.

A continuación escuche las canciones nuevas para este fin de semana:

Twenty One Pilots

Con un mensaje en Twitter, Twenty One Pilots anunció su nuevo LP, que se llamará ‘Trench’ y se estrenará el 5 de octubre. Entre tanto, el dueto de Ohio lanzó las canciones ‘Jumpsuit’ y ‘Nico and the niners’, para que sus fanáticos se preparen para un sonido más maduro.

Las canciones cuentan la historia de una ciudad que representa la metáfora de la depresión que sufren miles de jóvenes, entre ellos, el vocalista de esta banda: Tyler Joseph.

Childish Gambino

Childish Gambino sacudió el mundo con ‘This is America’, una canción con humor negro que critica la sociedad estadounidense. Ahora el estadounidense lanzó dos canciones emotivas y veraniegas para disfrutar en una fiesta.

‘Feels like summer’ y ‘Summer magic’ llevan a los fanáticos a una fiesta de playa, tierra caliente y fiesta con amigos.

Alessia Cara

La artista canadiense en lo más parecido al R&B alternativo que puede escuchar en pleno 2018. Las letras de amor, desamor, llevan a Alessia Cara a la cima del éxito. No solo por ocupar el puesto 19 en los Hot 100 de Canadá, sino por ser una de las artistas más influyentes en YouTube.

Para continuar con su línea artística, Cara estrenó ‘A little more’ en 11 de julio como un regalo para su cumpleaños número 22.

Justin Timberlake

El cantante de 37 años está acostumbrado a que todo lo que lance se convierta en un éxito. Así pasa con su más reciente sencillo ‘Soulmate’ pensado para las fiestas de verano.

La canción también sirve para dedicar a su pareja e invitarla a bailar. Si siente que parece una canción que pudo hacer el rapero Drake, es porque la productora fue Nineteen85, la responsable de ‘Hotline Bling’, ‘Hold On’ y ‘We’re going home’.

¿Cuál fue la canción que más le gustó? Escríbanos en el recuadro de comentarios