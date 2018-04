Playlist: Las mejores canciones de Scarlett Johansson

Además de encarnar a la Viuda Negra en Avengers, la actriz 33 años también tiene un gran talento para la música. Escúchela aquí.

Parece increíble, pero después de la agitada vida de superheroína, Scarlett Johansson siguen encontrando espacios para componer canciones completamente nuevas. Con un vídeo musical y la colaboración de Pete Yorn, la actriz de 33 años estrenó ‘Bad Dreams’ una canción que muestra ‘un electro-pop eufórico’, como lo llamó la publicación especializada NME.

Esto nunca hubiera sucedido si la directora Sofia Coppola la hubiera convencido de cantar ‘Brass in Pocket’ (The Pretenders) en la película ‘The Lost in Traslation’ (2003). Allí, la actriz se enamoró del mundo de la música e incluso decidió audicionar a musicales como La novicia rebelde (Rodgers y Hammerstein) en Londres bajo la dirección de Andrew Lloyd Webber, pero perdió el papel ante la británica Connie Fisher.

A pesar de este fracaso, la actriz no renunció a cantar, por lo que se presentó con la banda ‘The Jesus and Mary Chain’ cantando la canción ‘Just Like Honey’ en Coachella 2007.

La ovación de público animó a Johansson a lanzar su primer álbum, ‘Anywhere I Lay My Head’ (2008), que contó con 10 canciones escritas por Tom Waits y la participación de David Bowie en dos de ellas.

Sus canciones, mezcla de folk e indie, llevaron a Johansson a ocupar el puesto 23 de los mejores discos del año de la revista NME y el número 1 del conteo Billboard Top Heatseekers, sin contar con un comentario ácido de la revista Rolling Stone: “es como una Marilyn Monroe pálida y gótica perdida en una niebla sónica”.

La actriz no paró ahí y lanzó canciones como ‘Last Goodbye’, para la banda sonora de la película ‘He’s Just Not That Into You’; ‘Bullet’, para el álbum ‘Terrible Thrills’ de Steel Train (2010); ‘One Whole Hour’ para la película Wretches and Jabberers y ‘Candy’ su canción más popular con la banda ‘The Singles’, conformada por Kendra Morris, Julia Haltigan, Este Haim y Holly Miranda.

A continuación escuche las canciones más importantes de la carrera de Scarlett Johansson:

Falling Down (2008)

Vale la pena destacar esta canción no solo por hacer parte de su primer álbum Anywhere I Lay my head sino porque también tuvo la colaboración de David Bowie, gracias a la petición especial del productor y músico Tom Waits.

Relator (2009)

Esta canción, incluida en el álbum Break Up (2009) y con la colaboración de Pete Yorn, llevó al estrellato a la actriz y lo más interesante es que estaba pensada como un proyecto personal para compartir con los amigos y familia. Relator está inspirada en el músico parisino Serge Gainsbourg y su álbum Brigitte Bardot (1968).

Shampoo (2009)

Del álbum Break Up, Shampoo es una combinación de rock y pop que alcanzó el puesto 187 del conteo de Billboard 200 UK.

Candy (2015)

Puede ser una de las canciones más experimentales de la banda de Johansson: The Singles. Candy tiene sintetizadores y consolas que evocan al estilo de los años 80.

Set It All Free (2017)

Johansson aprovechó su papel de Ash la cuerpoespín en la película Sing (2017) para cantar una canción escrita por ella misma. Vale la pena destacar que fue la única actriz de la película que se sentó a componer inspirada en su personaje.