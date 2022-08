Estrenos de agosto en Netflix y otras plataformas de streaming

Si es un fanático de Netflix y todas las plataformas existentes de streaming, Diners le trae un conteo de películas y series de lujo que se van a estrenar en agosto de 2022.

Hay una variedad para los amantes de la velocidad, la acción y la aventura, así como para los románticos, analistas y hasta filósofos. Producciones traídas directamente de Corea, Etiopía y por supuesto Colombia.

A continuación vea los mejores estrenos para agosto 2022:

En Netflix

Con 222 millones de cuentas activas, sigue siendo la plataforma de streaming con más usuarios en todo el mundo.

1. TopGun (1 de agosto)

La primera película, estrenada en 1986, muestra a Maverick y Goose, en su versión jóven e inmadura. Ambos jóvenes buscan entrar a las fuerzas aéreas de élite de los Estados Unidos, conocidas como TopGun. Aquí se convierten en expertos pilotos, mientras lidian con cosas del amor, el pasado -como la muerte de un padre en combate-, la muerte de varios compañeros y otros secretos que el director Joseph Kosinski se saca de la manga para sorprender a los espectadores.

2. ¿Qué culpa tiene el karma? (3 de agosto)

¿Ha sentido que la vida está en contra suya? Si por más que lo intente las cosas no le salen y ascienden a todo el mundo menos a usted, debe ver esta película. Aquí conocerá a Sara, una joven diseñadora que pierde el rumbo de su vida laboral y personal, mientras que a su hermana menor le sale todo bien. Ella culpa al karma y el obrar mal en su adolescencia, pero ¿Será esto cierto? Descúbralo con esta divertida película en donde Sara le debe hacer frente a las consecuencias de sus acciones y palabras.

3. Carter (5 de agosto)

Corea no deja de sorprender con sus directores y guionistas. Esta vez, llega en agosto 2022 a Netflix una película policial con el agente Carter, un hombre que pierde la memoria en una misión suicida, en la que debe encontrar su identidad antes de que el enemigo acabe con su vida.

4. Turno de día (12 de agosto)

Cuando se trata de experimentar el joven director J. J. Perry no le tiene miedo a nada. En esta serie nos presenta a Jamie Foxx como un cazador de vampiros, junto a su aprendiz Dave Franco y su capataz Snoop Dogg. Pero esto no se parece nada a Blade o Van Helsing, Perry presenta este oficio como el de un exterminador de ratas, el cual llega con su van al lugar de los problemas y cobra por ello en todo el Valle de San Fernando, California.

5. Fullmetal Alchemist: La venganza de Cicatriz (20 de agosto)

Dicen que los live action de los animes son pésimos. Pero en esta ocasión le presentamos la secuela del largometraje de los hermanos Elric, en el que se deben enfrentar a un scarface –como el del Padrino- y que promete entretenerlo bien sea fanático o no de Fullmetal Alchemist.

Prime Video

Esta plataforma filial de Amazon cuenta con un poco más de 200 millones de usuarios activos en todo el mundo.

6. All or Nothing: Arsenal (4 de agosto)

Entre los estrenos de agosto 2022 llega este mini documental de Arsenal Fútbol Club, que devela la pesada situación del equipo en la temporada 2021/22 donde el director técnico Mikel Arteta perdió la confianza de los directores deportivos y los jugadores, pero que aún así, logró recuperarse al final y quedar en quinto lugar, justito para jugar la Europa League.

7. Noticia de un secuestro (12 de agosto)

Prime Video llevó a la pantalla chica una de las obras más reconocidas del nobel colombiano Gabriel García Márquez. Esta historia sigue la vida de un grupo de personas secuestradas por narcotraficantes en los años 90. La película está protagonizada por Juan Pablo Raba, Constanza Duque, Majida Issa, Cristina Umaña, Carmen Gómez, Julieth Restrepo, entre otros actores nacionales.

8. La vida secreta de las mascotas (14 de agosto)

Esta película de animación, que tiene al humorista colombiano Andrés López como actor de doblaje del protagonista, es perfecta para los niños y los amantes de las mascotas. Aquí seguirá la vida de Max, quien es feliz con su dueña hasta que llega Duke, otro perro con el que tendrá que compartir su hogar.

9. Making the Cut (19 de agosto)

La popular Heidi Klum y Tum Gunn llegan a la pantalla de Prime Video con la serie reality en donde reciben a 12 diseñadoras que deben superar pruebas y tareas para comprobar si están listos para tener su propia tienda de moda con trabajadores y pasarelas en los principales Fashion Week del mundo.

Disney +

La alianza de Disney+ y Star+ llevó a las plataformas de streaming a sumar una media de 129 millones de usuarios a mediados de 2022.

10. Lightyear (3 de agosto)

La discreta película de Buzz Lightyear llega a Disney+ con los orígenes de uno de los personajes más queridos de Toy Story. Y aunque solo recaudó 200 millones de dólares en taquilla mundial, lo cierto es que la historia está conectada directamente con carteles expuestos en el cuarto de Andy. ¿Los podrá reconocer?

11. Yo soy Groot (10 de agosto)

Es un reto inimaginable hacer una mini serie de un personaje que solo dice: “Yo soy Groot”. Lo cierto es que Marvel Studios le apostó a realizar esta historia en un increíble y colorido mundo de fantasía que podrá seguir entre los estrenos de agosto en Disney+. ¿Cuál cree que es el origen de Groot?

12. She Hulk (17 de agosto)

La serie She Hulk ha recibido diferentes críticas por intentar feminizar a la “fuerza” a todos los héroes del Universo Cinematográfico de Marvel. Lo cierto es que She Hulk es uno de los personajes más queridos de los cómics en el que -al igual que la serie- sigue la vida de Tatiana Maslany, prima de Hulk que se niega a renunciar a su vida como abogada aún sabiendo que no controla su superfuerza.

13. Andor (31 de agosto)

La precuela de Rogue One llega a Disney+ en agosto 2022. Esta historia sigue la vida de Cassian Andor, encarnado por el actor Diego Luna. Aquí conoceremos todas sus aventuras al margen de la Rebelión. Con 12 episodios, esta serie se posiciona como una de las más largas del universo de Star Wars.

Star+

El streaming de The Walt Disney Company es el antiguo Fox Company y cuenta con la reproducción oficial de los canales deportivos de ESPN en todas sus variables, haciéndolo en la segunda plataforma especializada en deportes, solo por detrás de DirecTV.

14. Por mandato del cielo (10 de agosto)

Esta miniserie, protagonizada por Andrew Garfield, Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington, Wyatt Russell sigue la vida de un detective que descubre el brutal asesinato de una mujer y su bebé en una secta religiosa llamada: La Iglesia de los Últimos Días. El detective debe investigar la vida de la poderosa familia que administra este culto para ver si tiene que ver en el asunto. El gran problema es que en el camino encontrará la resistencia de toda una multitud de creyentes. La historia está inspirada en el libro homónimo de Jon Krakauer.

15. Mike: más allá de Tyson (25 de agosto)

La miniserie que sigue la vida de Mike Tyson llega a Star+ en donde narra en exclusiva sus principios en el deporte, los actos de racismo que tuvo que soportar, el poder de los medios de comunicación y los chismes que han inventado a lo largo de su carrera.

16. Atlanta Temporada 3 (24 de agosto)

Después de cuatro años, vuelve la aclamada serie del polifacético Donald Glover (Childish Gambino). Los muchachos Earn, Paper Boi, Darius, quienes tomaron un avión para una gira europea en la segunda temporada, disfrutan del éxito de su música en el extrajero.

Allí todos ellos son tratados dignamente y eso hace que el equipo empiece a tomar otra visión sobre la vida. Es así como llega la redención de este grupo marginado y despreciado por la sociedad.

17. Pistol (31 de agosto)

Los Sex Pistols son una banda de punk inglesa que quedará marcada en la historia del rock. Sus orígenes en la clase obrera, su modo de transmitir la rabia a través de la música y su símbolo de rebeldía está puesta en esta serie inspirada en las memorias de Steve Joven, cofundador del grupo y guitarrista del mismo en el libro Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol.

MUBI

En pocas palabras es la selección de películas mejor curadas de todo el mundo en un solo lugar. Un streaming poco conocido pero de talla mundial.

18. Faya Dayi (10 de agosto)

Este documental sigue la historia del khat, una hierba que los musulmanos radicales usan en meditaciones religiosas y que se cultiva exclusivamente en las tierras de Harar, en Etiopía. Aquí conocerá la visión comercial y mística del segundo cultivo más lucrativo del país, por detrás del café.

19. The Humans (12 de agosto)

Stephen Karam se llevó el premio Tony en 2016 con esta obra que incluye seis personajes y un apartamento de ruinas de Manhattan. Allí se reúnen para una cena de acción de gracias como parte de un ritual que se ha practicado por más de tres generaciones. La cena parece la de una familia normal hasta que cada personaje revela un poco de desesperación, demencia y tics que hacen de la historia una de las películas más filosóficas de los últimos tiempos.

20. Babysitter (19 de agosto)

¿Qué debería pasar cuando un hombre hace un chiste sexista? Según la directora Monia Chokri perder su empleo y embarcar un viaje terapéutico por el sexismo y la misoginia que viven millones de mujeres en todo el mundo. Esto lo vemos en esta película estrenada en el Festival de Cine de Sundance.

