Rojotú 2022: Una iniciativa de moda, estilo y sostenibilidad

El pasado 22 de julio se lanzó en Medellín la cuarta colección Rojotú 2022. Una iniciativa de moda y estilo de vida para el bienestar y empoderamiento de los 18.000 colaboradores de Davivienda, en Colombia y Centroamérica.

“Rojotú es nuestro sello, nuestro estilo de vida. Es la forma de transmitir lo que somos como organización. Nos conecta con nuestros clientes, porque transmitimos una imagen de frescura, modernidad e innovación”, afirmó durante el evento Jorge Rojas, vicepresidente ejecutivo comercial de Davivienda.

La colección destaca por su frescura y modernidad. / Foto: Cortesía Davivienda

Tras cuatro años, la iniciativa ha involucrado a múltiples sectores del país y demuestra que la innovación en función del desarrollo de productos y servicios que ofrezcan valor agregado para los clientes, también puede estar representada en cultura y experiencias de calidad de vida.

Así, el banco promueve, además, un estilo de vida saludable en sus colaboradores a través de la moda, el bienestar, la salud, la nutrición y el deporte, mediante diversas actividades dentro de la organización y vinculando a influenciadores como el ciclista retirado Santiago Botero.

Moda con sentido

En esta nueva edición, Rojotú impactó la industria textil mediante el trabajo de diseñadores como Hernán Zajar, Lina Cantillo y Fiorella Perini. Además, favoreció la reactivación de sectores clave de la economía naranja –que promueve el Gobierno Nacional– como las manufacturas y las artesanías. En este proceso se han beneficiado 3.300 empleados de empresas como Everfit, Permoda y Villa Romana.

Las empresas involucradas en la producción de las prendas están comprometidas con la moda circular. / Foto: Cortesía Davivienda

“Convocamos a artesanos, confeccionistas y joyeros. También nos acompaña en esta colección 2022 una parte de la comunidad indígena wayúu. Hay que resaltar la participación de mujeres líderes, emprendedoras y artesanas. Es ver con optimismo que juntos podemos hacer que nuestros países, después de este periodo complicado, aseguren la reactivación de las industrias creativas, culturales y de diseño”, aseguró durante el desfile Maritza Pérez Bermúdez, vicepresidente ejecutiva de Banca Personal y Mercadeo.

Más reciclaje, menos agua

Esta nueva colección representa un compromiso con la sostenibilidad, la conexión con la naturaleza y la concientización de la “moda circular”, que busca resaltar el uso responsable de los recursos, en el que cada material se reutiliza, ya sea como prenda de segunda mano o como insumo para crear una nueva.

“Trabajamos en la ecoeficiencia y en asegurar que nuestra colección sea sostenible, no solo desde el punto de vista del ambiente, pues tiene también un impacto social muy importante. Ya estamos pensando en lo que vamos a hacer con las prendas de los años anteriores”, manifestó Martha Luz Echeverry, vicepresidente ejecutiva de Talento y Administrativa de Davivienda.

Los vicepresidentes de Davivienda, Jorge Rojas, Martha Luz Echeverri y Martiza Pérez, participaron en el lanzamiento. / Foto: Cortesía Davivienda

Entre las labores que realizan las empresas textiles participantes en el proyecto se destacan varias prácticas sostenibles basadas en el uso de energías alternativas, menos recursos y la reutilización de materiales. Permoda, por ejemplo, trabaja la moda circular en sus materias primas, consume un 44 % menos de agua en su planta de producción y en los procesos de lavandería, cuenta con planta de energía solar y utiliza químicos amigables con el ambiente.

Everfit, por su parte, utiliza fibra reciclada y acude a un proceso de estampación seco, realiza lavados básicos en índigo y trabaja con materiales certificados Oeko Tex. Entre tanto, Villa Romana tiene insumos textiles para reciclar, y su proceso es orientado hacia el ahorro de agua y la reducción del impacto ambiental.

Propuestas sostenibles

“En sectores como el textil hemos atravesado una situación difícil. Ser parte de esta iniciativa me llena de orgullo, pues a través de nuestras propuestas llegamos no solo a los colaboradores, sino a todo un país, con un mensaje de cambio, sostenibilidad, nuevos conceptos de moda, actualidad y adaptación a las nuevas dinámicas que combinan la virtualidad y la presencialidad, y trabajamos de la mano de empresas y marcas que en su ADN cuentan con una iniciativa que se preocupa por aportar no solo a la conexión con la naturaleza, sino a la sociedad”, expresó el diseñador Hernán Zajar.

Esta es la cuarta colección Rojotú que lanza Davivienda para sus empleados. / Foto: Cortesía Davivienda

Por su parte, la diseñadora Fiorella Perini hizo hincapié en que “ser parte de Rojotú es inspirador, pues tener la oportunidad de crear país hablando de moda resulta extraordinario. Conceptos como el hiperlocalismo y la sostenibilidad son fundamentales; de esta manera, Davivienda es la primera institución en desarrollar un concepto corporativo en el que la moda, las tendencias globales, el apoyo a empresarios y a los diseñadores locales, así como a las diversas comunidades, se vuelven un modelo dentro de la organización”.

