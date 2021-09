El lugar favorito de la casa de Mercedes Salazar es el comedor. La diseñadora colombiana disfruta sentarse en una gran mesa en la que puede reunirse a comer y conversar con sus hijos e, incluso, allí le dedica tiempo a su empresa cuando trabaja desde casa.

Por eso al pensar en una colección de hogar con Finlandek, la marca Grupo Éxito, la bogotana no dudó en incluir elementos para este lugar en particular. “Me gusta decorar la mesa. Más que sofás grandes y muchos cojines, busco que mi casa sea acogedora e inteligente, por eso disfrutamos cada uno de los espacios”, asegura.

La colección cuenta con más de 30 referencias de accesorios para el hogar, como vajillas, caminos de mesa, edredones, cojines y piezas elaboradas por una comunidad de artesanos en Usiacurí, Atlántico.

De las joyas al hogar

Mercedes Salazar es un nombre referente en el universo de las joyas en latinoamérica, con una estética que es posible reconocer con tan solo una mirada. Sin embargo, su creatividad e inspiración la han llevado a explorar el universo del diseño desde distintos puntos de vista como las carteras y los sombreros.

“Mi gran pasión es diseñar, no necesariamente joyería, sino entender esa creatividad que te permite pasar tus ideas y abstracciones a diferentes objetos. Antes de ser joyera me gustaba el tema de la cerámica porque me encanta la capacidad que tenemos los humanos de transformar los materiales”, le cuenta a Diners la diseñadora.

Foto cortesía Finlandek

Sin embargo, y paradójicamente, su primera colección de hogar –que lanzó hace cinco años– fue resultado de una disminución en sus ventas de joyas. “Teníamos un grupo grande de artesanos trabajando con nosotros y cuando entraron el otoño y el invierno la rafia –hilo de fibra natural– no se usó mucho”, recuerda.

Con el compromiso adquirido con los artesanos y con la materia prima disponible, la bogotana le apostó a crear objetos que se convirtieran en joyas para el hogar. Hoy en día esta sección significa el 55 % de las exportaciones de su empresa.

La colombia de Mercedes

Los colores, las figuras y las manos detrás de cada pieza diseñada por Mercedes Salazar cuentan una historia situada en Colombia. Fue aquí donde inició su marca propia y desde aquí ha llegado con sus diseños alrededor del mundo.

“Colombia siempre es mi punto de partida. Soy una enamorada de este país, de su fauna, de su flora, de sus paisajes, de su gente y sus artesanos. Colombia es mi primer paso a la hora de diseñar, pero no el último”, cuenta.

En esta colección con Finlandek, la colombiana se inspiró en los paisajes del país para concientizar al consumidor sobre el cuidado del medio ambiente. Flores, árboles y aves endémicas reposan en piezas como vajillas, libretas y ropa de cama.

El pesebre del Atlántico

El amor de Mercedes por Colombia también se traduce en una admiración por las técnicas artesanales que existen en el país, las cuales ha explorado con el deseo de diferenciarse en el mercado internacional.

Fue en esa búsqueda que conoció a la comunidad de artesanos de Usiacurí, un municipio a 40 minutos de Barranquilla, llamado el pesebre del Atlántico debido a sus famosas artesanías en palma de Iraca.

Foto cortesía Finlandek

“Empecé a trabajar con ellos hace seis años porque me enamoré de la técnica que usan. Inician con una estructura metálica que luego recubren con paja y van rellenando, y me dí cuenta que de esa manera podía hacer objetos tridimensionales y divertidos”, rememora la diseñadora.

Su primera colaboración fue una colección de carteras en formas de frutas. Luego llegó la oportunidad de involucrar la comunidad en los objetos de hogar con sus técnicas de palma de Iraca, que ahora es sin duda un elemento representativo de la marca de Mercedes Salazar.

Vea tambien: 8 tiendas de ropa en Bogotá cool e independientes

Mercedes x Finlandek

Cuando se presentó la oportunidad de realizar una colección de hogar junto con Finlandek y el Grupo Éxito, la bogotana tenía claro que los artesanos de Usiacurí serían protagonistas.

Foto cortesía Finlandek

La propuesta llegó como una “invitación mutua con el Éxito. Nos buscamos al mismo tiempo y empezamos a trabajar con todo el equipo de Finlandek. Quise entonces invitar a este grupo de artesanos para crear una colección hecha especialmente por ellos. Eran equipos de personas detrás de esto así fue un aprendizaje superchévere para el Éxito pero también para nosotros”, asegura.

El resultado de la colaboración entre la diseñadora, los artesanos y el grupo empresarial resultó en una colección a la que Salazar define como “un homenaje a Colombia, muy fácil de poner en la casa porque, aunque es alegre, tiene colores apacibles. En la pandemia aprendimos la importancia de que los espacios no fueran rechinantes sino que trajeran paz, y esa es mi intención”, concluye.

Lea también: ¿Cómo vestirse para una fiesta elegante en tierra caliente?

Adrián David Osorio Ramirez , redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales. Twitter @adriianosoriio adrian.osorio@revistadiners.com.co Correo electrónico: redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales.

Relacionado