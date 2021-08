La moda y el arte son expresiones estéticas de lo que sentimos o queremos decir. Así que vestirse para una fiesta elegante es lanzar una consigna de alegría al aire; celebrar los triunfos e inmortalizar ese momento en un diseño que recordará a lo largo del tiempo.

Así lo cree Irina Vargas desde que encontró en los vestidos de gala, su lugar en el mundo. “Estudié Diseño de Modas en la escuela Arturo Tejada Cano, de Medellín, e Historia del Arte en la Academia Naba de Milán. Ambas se fusionan en mí para crear prendas que relaten una historia, que tengan un trasfondo artístico y que sobre todo, se puedan disfrutar en su totalidad”, afirma Vargas.

Con influencia en la alta costura italiana y las tendencias, esta diseñadora de Valledupar lleva una década en la confección de vestidos de lujo, que han lucido personajes de la vida nacional, como las modelos Eileen Roca, Steffany Giraldo, Anabella Castro, Andreina Solórzano, Cristina Hurtado, entre otras.

La evolución de los vestidos de gala

Vestido de novia de Irina Vargas

“Por mucho tiempo se ha creído que la moda incomoda, pero en Irina Vargas, no es así. Me enfoco en acompañar y escuchar a la mujer y todos los detalles que tiene pensados para su vestido. Aunque claro, también están las mujeres como Cristina Hurtado, que me buscó con Instagram, y me dijo vísteme para los premios India Catalina, confiando absolutamente en mi criterio”, dice Vargas.

De esta forma, la diseñadora con atelier (taller de diseño y costura) en Bogotá y Valledupar, ha logrado cautivar a las mujeres nacionales e internacionales. “Con la llegada de la pandemia, pensé que todo se iría al suelo. Sin embargo, para mi sorpresa me empezaron a llamar desde Estados Unidos, México y Argentina, para diseñar vestidos para novias, cortes nupciales y fiestas de lujo”, comenta Irina.

Actualmente, Irina Vargas desarrolló un sistema híbrido entre los digital y lo presencial para atender a sus clientas, que consiste en el envío de las muestras de telas que importa de Estados Unidos y Europa –porque en Colombia no se confeccionan telas para vestidos de gala–. “Mi objetivo inicial es atender a las mujeres de todas las regiones de Colombia y el mundo, que confían en mí para ofrecerles lo mejor de mis diseños”.

Consejos para elegir el vestido de fiesta elegante

Irina Vargas compartió con Diners su experiencia a la hora de vestir novias y mujeres que quieren celebrar por todo lo alto sus logros. Lo clave: la comodidad y que se sientan satisfechas con la tela, el color y el diseño.

1. Entenderse con su diseñador

Si está empezando de cero a la hora de buscar un vestido de gala, tenga en cuenta que debe compaginar con su diseñador. “Usualmente esta persona debe escuchar atentamente lo que está buscando el cliente y no imponer colores o diseños que no van de acuerdo a lo que quiere”.

Y esto incluye una visión profunda del diseñador, en la que no solo vea el vestido, sino también se imagine desde el principio el maquillaje, los accesorios, el peinado y hasta los zapatos.

2. La tela

A la hora de vestirse para una fiesta elegante es necesario tener en cuenta la calidad de la tela. “Puede que el diseño sea perfecto, pero si el vestido no le permite caminar o le pica la cremallera, perderá seguridad y esa incomodidad será visible para los demás”.

Por eso, pregunte de dónde viene la tela; si realmente su elección se adapta al diseño y si es suave y resistente sin importar si la fiesta es en clima caliente, templado o frío.

3. Elección de abrigo

Para una fiesta en tierra templada o fría hay que tener en cuenta el abrigo que usará. “Puede ser un abrigo o una capa. Usualmente esta prenda debe combinar con el vestido, pero también se puede arriesgar a hacer combinaciones de colores”.

4. Brillos en el vestido

La pedrería y los brillantes en un vestido dependen del gusto de quien los use. “Por ejemplo, en las fiestas tarde- noche, lo mejor son los vestidos que tengan un poco de brillo en la parte superior y que en la caída sean mate, para tener una transición perfecta al caer la noche”.

5. Colores y collares

Actualmente los colores de moda están entre los azul noche, dorados y los arena y oro rosado (rose). “Los accesorios dependen del vestido. Si este lleva mucho brillo, lo mejor es prescindir del collar y optar por unos aretes pequeños para equilibrar el look completo”.

6. Los tacones

“Son indiscutibles a la hora de vestir de gala. Aunque hay que aclarar que los de aguja son fatales para los eventos en donde debe caminar por pasto o terrenos rústicos. Lo mejor son zapatos de plataforma con tacones tipo botella, que funcionan muy bien para salón y grama”.

Actualmente los vestidos de gala suelen cubrir los pies, a menos de que tenga una abertura. “Este último diseño convierte a los tacones en los protagonistas de la noche”.

7. Sin media velada

“Este accesorio era frecuente hace una década en los vestidos de gala. Incluso, algunas mujeres –las más clásicas– usan media velada. Ahora se están usando los vestidos sin medias, gracias a los efectos de maquillaje, las cremas especiales para estos casos o el mismo aerógrafo. Es maravilloso.

8. El bolso

“Aunque los sobres se siguen usando, está en tendencia los cofrecitos –que son bolsos cuadrados minimalistas– o incluso las faldas con bolsillos, que ya dependen del diseño voluminoso de esta prenda”, concluye Irina Vargas.

Óscar Mena , periodista amante de los cafés de Colombia, los libros, la tecnología y las buenas historias. Twitter @MrOscarJavier Correo electrónico: oscarmena7@revistadiners.com.co , periodista amante de los cafés de Colombia, los libros, la tecnología y las buenas historias.