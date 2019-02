Dior en el museo Victoria & Albert de Londres: una muestra histórica para la alta costura.

La exhibición es un homenaje al arte, a la historia de la moda, y a Londres.

Christian Dior: Designer of Dreams es la exhibición de moda más grande que se ha hecho en el Museo Victoria & Albert Hall (V&A) de Londres, desde la de Alexander McQueen: Savage Beauty en 2015. La muestra recoge más de 500 piezas: 157 de ellas nunca antes exhibidas en un museo, y más de 200 prendas que datan desde 1947 hasta hoy.

Aunque esta exhibición retoma algunas de las propuestas de la exposición Christian Dior: Couturier du Rêve del Museo de Artes Decorativas de París 2017, en el V&A, la propuesta resalta el lazo entrañable que tenía el diseñador con Inglaterra. Este comenzó en 1947, cuando realizó su primer desfile de modas a través del Canal en el hotel Savoy de Londres, y, se selló, cuando en 1952 abrió una sucursal independiente de la casa en la capital.

Oriole Cullen, curadora de la exposición, en una entrevista publicada por la casa Dior, dijo que “Christian Dior era un anglófilo confeso. En su biografía hablaba sobre su llegada a Gran Bretaña cuando tenía 21 años para perfeccionar su inglés y sobre cómo siempre a este país con la libertad”. En sus memorias, Christian Dior, decía sobre Inglaterra que “no había otro país en el mundo, aparte del mío, cuyo estilo de vida me guste tanto”.

En el museo reluce una de las joyas del diseñador y de la casa Dior: el vestido que lució la princesa Margaret en la fiesta de cumpleaños 21, en 1957, que según la princesa, fue su vestido favorito. En entrevista para The Telegraph, Cullen reconoció que “para la historia de Dior en Gran Bretaña este es un vestido muy importante, y ese fue un momento histórico para la marca que todavía se celebra”.

La instalación también incluye otras íconos de la moda y el arte. En la sala de exhibición The New Look el centro es el revolucionario traje que le dio protagonismo a la silueta femenina, en la primera colección del diseñador: The Bar Suit. En la sala Dior Line resaltan 10 piezas icónicas creadas entre 1947 a 1957. En la sección Travels aparecen muestras inspiradas en las culturas egipcia, india, mexicana y china, para homenajear el tiempo y los espacios que han llenado de sentido a la casa Dior. Diorama un armario lleno de accesorios, objetos personales del diseñador y 123 portadas de revistas desde 1947 hasta la actualidad, es el espacio más íntimo de la muestra.

La exhibición se inauguró el 9 de febrero y cerrará el 14 de julio de 2019.