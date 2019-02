Cinco directores que han hecho ‘fashion films’

Darren Aronofsky y Spike Jonze no son sólo reconocidos directores de cine, también se han aliado con casas de moda para crear comerciales únicos.

Los grandes directores de cine no solo se dedican a hacer mega producciones para el séptimo arte. Es común que algunos dirijan cortometrajes e incluso se unan con marcas para hacer ‘fashion films’ y poner en sus curriculums alguna que otra campaña de moda.

Los fashion films son cortometrajes híbridos entre el cine, la publicidad y la moda, que buscan, a través de una historia encantadora, estrellas como protagonistas y, sobre todo, mucho estilo para promocionar algún producto de grandes marcas de moda como Prada, Burberry y Gucci.

Hace unos días se dió a conocer la noticia que la casa de modas Valentino se asoció con el director Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) para realizar el más reciente fashion film de la temporada. En él participarán grandes figuras de Hollywood, como Julianne Moore y Kiki Layne, lo que desde ya augura una muy buena pieza.

Mientras la casa de moda y el director italiano preparan esta pieza, recopilamos un listado con otros grandes directores que han realizado producciones de este estilo.

Ava DuVernay Para Miu Miu:

Este corto lleva por nombre ‘The Door’ y es protagonizado por la actriz Gabrielle Union, en el papel de una mujer que debe recuperarse tras una ruptura amorosa.

Bajo la estética de Ava DuVernay (Selma), la única directora afroamericana en ganar como Mejor Directora en el Festival Sundance, en el comercial son protagonistas la música, el empoderamiento y las mujeres afro, además los guiños a la marca son casi irreconocibles, por lo que parece más un corto que un fashion film.

Spike Jonze para Kenzo:

Los comerciales de fragancias suelen tratarse siempre de la misma forma: una mujer exuberante de belleza que lo único que le falta es un toque de alguna fragancia para ser aún más perfecta.

En este comercial para la casa Kenzo, el director Spike Jonze (Her) quiso darle un giro al cliché y bajo la actuación de Margaret Qualley se desata una alocada coreografía exhibida por todo el edificio.

El encargado de la coreografía fue Ryan Heffington, también responsable del vídeo de ‘Chandelier’ de Sia, que convirtió el popular comercial de fragancias en uno completamente innovador.



Darren Aronofsky para Yves Saint Laurent:

En ‘La Nuit de L’Homme’ el director Darren Aronofsky (The Black Swan), muestra toda la sexualidad masculina con un fashion film para la fragancia de Yves Saint Laurent.

En el corto el director repite con el actor Vincent Cassel y cómo en la premiada ‘The Black Swan’ la música es la protagonista y llega a expresar más que los mismos personajes.

Joe Wright para Chanel:

La casa de modas francesa entrega un seductor corto para la fragancia Coco Mademoiselle’, dirigido por Joe Wright (Pride and Prejudice), en el que repite una de sus actrices preferidas: Keira Knightley

El comercial fue grabado en París y es uno de los más emblemáticos de la marca, por el derroche de feminidad, pero al mismo tiempo empoderamiento femenino. Características importantes para la diseñadora y creadora de la marca: Coco Chanel.

Roman Polanski para Prada:

‘A Therapy’ es el nombre de este corto de moda de la marca Prada, en el que participan Helena Bonham Carter y Ben Kingsley.

Polanski pone en escena a estos dos grandes, mientras ella se queja, él, su terapeuta, hace que la escucha, mientras se prueba un abrigo de pieles de la marca.

La estética del director de películas como ‘El Pianista’ es clara en el corto y los guiños sutiles a la marca lo hacen un fashion film perfecto.