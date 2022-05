La moda siempre será noticia, bien sea por un lanzamiento polémico como los Paris sneaker de Balenciaga -unos tenis semi destruidos que «exaltan el deporte a mediados de siglo»-; la colección de Loewe protagonizada por el ganador del premio Óscar Anthony Hopkins o los elegantes vestidos rojos de Valentino para celebrar sus 90 años. Lo cierto es que siempre va a marcar la pauta de lo que debe estar en su armario.

Por eso en Diners reunimos las prendas atemporales que sí o sí debe tener para estar a la moda. Desde la paleta de colores, las telas en tendencia y hasta los cortes -holgado o ajustado- que debe llevar para lucir como si recién se hubiese bajado de una pasarela europea.

1. Tenis

Aunque algunos critiquen el lanzamiento de Balenciaga y lo tilden como una «señal desesperada de conseguir atención de los medios», como lo señalan algunos periodistas especializados. Lo cierto es que los tenis deben hacer parte del armario de hombres y mujeres por igual. Antes de la pandemia se trataba de una opción para estar en la casa o salir a correr, ahora están dentro de las casas de moda en París, Milán y Nueva York.

Muestra de ello está en la última colección de Gucci que combina el diseño de los tenis runner, con brillantes que evocan al espíritu lujoso de la marca. Chanel no se queda atrás gracias a su colección primavera/verano 2022 de zapatillas deportivas que combina colores pasteles con colores primarios para crear una paleta versátil, ideal para usar en un día soleado de picnic o un día lluvioso de oficina.

2. Chaqueta colorida

De acuerdo con los expertos en moda, los artistas musicales son un gran referente para saber lo que se viene. Rihanna es un claro ejemplo de ello. Por ejemplo, en 2018 fue quien impulsó el uso de estampados de animal print en pantalones, chaquetas, zapatos y blusas. Ahora vuelve, con chaquetas de tonalidades intensas como el magenta, púrpura o rubí.

Lo mismo podemos ver en Versace, que propone una selección de chaquetas oversized para mujer con colores intensos acompañados de estampados de joyas y su conocido logotipo. A la hora de usar estas chaquetas, recuerde que la prenda que lo lleve será la base de su atuendo y por lo tanto debe combinarlo con otra básica y unicolor. Igualmente no debe llevar más de una cosa inspirada en esta tendencia, es decir no queda bien, por ejemplo, llevar los zapatos y la cartera con dos colores diferentes e igual de intensos.

3. Prendas oversized

Ya sea una bermuda, camiseta o pantalón, la prenda oversized no puede faltar en su armario. Casas de moda como Dolce Gabbana, Prada y Valentino han incluido al menos una prenda de este estilo en sus últimas colecciones. En este caso también le recomendamos incluir sudaderas, sacos, jeans y chaquetas.

A la mayoría de personas les luce esta tendencia, sin embargo, no es para todo el mundo, ya que no se debería combinar con prendas ajustadas, aunque en el mundo de la moda todo es permitido y si usted se siente bien, no habrá ningún problema.

4. Cadenas, pulseras, collares

Conocido también como el bling-bling, es un accesorio infaltable en el mundo de la música urbana que en la última década ha permeado a la moda. Este exceso de joyas y cadenas ya hacen parte de lo que debería tener en su armario. No importa si es hombre o mujer, debería tener al menos tres collares o pulseras de plata o acero para lucir los fines de semana y por qué no en la oficina.

Inspírese en las últimas colecciones de Yves Saint-Laurent, Givenchy, Lanvin o Hermès, que tienen un gran repertorio de estos accesorios que incluye incrustaciones de diamantes y piedras preciosas.

4. Gafas de sol

Vuelven de décadas pasadas para mostrarles a las mujeres el poder de unos lentes de forma ovalada que ayudan a estilizar el rostro y a darle un toque mágico e interesante.

Las verá tanto en marcos de colores oscuros. Decídase por ellas sin importar la forma de sus rostro. A esto, súmele usar el pelo recogido para que destaque más en sus salidas de fin de semana.

6. Algo de color Very Peri

Very Peri o el pantone de 2022 es necesario para estar a la moda. Por eso, le recomendamos tener un accesorio, un vestido, un pantalón o una blusa de este color que evoca al al futuro cercano que está bajo una nueva luz por la tecnología y los acelerados cambios que presenta nuestro actual estilo de vida, como reveló Pressman en una rueda de prensa sobre el color oficial del amor.

Las principales casas de moda del mundo ya lo tienen entre sus colores que sí o sí deben estar en sus colecciones. Siendo un color tan llamativo y especial, se recomienda tener en cuenta el tono del pelo y del maquillaje a la hora de lucirlo, para que no riñan entre tonos (un pelo rojo sobre una chaqueta púrpura, por ejemplo), o se contrastan de una forma poco estética.

