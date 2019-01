Cinco prendas que necesita para renovar su ropero en 2019

Comienza un nuevo año y con él llegan también nuevas reglas a la moda. Mientras decide si seguir o no las tendencias que reinarán en los próximos meses, le damos estas recomendaciones que puede incorporar a su vestuario tradicional para lucir a la moda.

Estampado reptil

Si usted es de las mujeres que guarda prendas de temporadas pasadas, seguramente tendrá en su armario alguna que incluya este famoso estampado que ha estado en tendencia en otras ocasiones. De acuerdo con los expertos en moda, fue la cantante Rihanna, quien en noviembre de 2018 lució un look total basado en estampado reptil, la que lo volvió a poner en furor y por eso en muchas tiendas de moda ya se ven desde pantalones y faldas, hasta camisas con apliques, botas y bolsos. A la hora de usarlo, recuerde que la prenda que lo lleve será la base de su atuendo y por lo tanto debe combinarlo con otra básica y unicolor. Igualmente no debe llevar más de una cosa inspirada en esta tendencia, es decir no queda bien, por ejemplo, llevar los zapatos y la cartera del mismo estampado.

Ver esta publicación en Instagram The snake that crossed the street. ✨ Una publicación compartida de Théa Mechleb (@theamechleb) el 2 Ene, 2019 a las 8:22 PST



Vea también: Cuatro diseñadoras colombianas aconsejan sobre trajes de baño

2. Short largos, tipo bermudas. Las faldas, largas y cortas, podrían tener unos cuantos meses libres, por cuenta de los shorts largos que se vieron en varias pasarelas el año pasado, como la de Hermés y Margaret Howell, según mencionan las revistas Glamour y Vogue. Estas nuevas bermudas, tipo excursionista, vienen en versión formal y relajada, y seguramente se usarán tanto en climas cálidos como fríos, en donde no sería extraño verlas combinadas con botas altas o botines y sacos con cuello tortuga. Es una tendencia que no es para todo el mundo, pero si usted es lo suficientemente arriesgada, decídase por unas de color caqui o verde militar, que podrá combinar con prendas básicas o estampados sutiles.

Ver esta publicación en Instagram MHL. Holiday #MargaretHowell #MHL Una publicación compartida de Margaret Howell (@margarethowellltd) el 8 Jun, 2018 a las 4:03 PDT



3. Colores neón. Los llamativos tonos están de vuelta y no solo en la ropa deportiva o como parte de los zapatos de entrenar. En el segmento formal y casual también se verán en fucsias, naranjas, verdes y amarillos que llegan a blusas, faldas, vestidos, chaquetas y pantalones, tal y como lo presentó la marca House of Hollands en sus pasarelas del año pasado. Nuevamente no es una moda que todo el mundo deba seguir, pero quien se sienta bien usando y combinando el neón puede llevarlo con jeans y con pantalones negros más formales, para aportar ese toque de color que lo sacará de lo común. Al usar esta tendencia es importante mantenerse sobrio en los accesorios, pues todo el protagonismo se lo llevarán estos tonos.

4. Gafas de sol ovaladas. Vuelven de décadas pasadas para mostrarles a las mujeres el poder de unos lentes de forma ovalada que ayudan a estilizar el rostro y a darle un toque mágico e interesante. Las verá tanto en marcos de colores como en negro, café o en sus versiones dorado/plateado, según sus preferencias. Decídase por ellas sin importar la forma de su rostro y le recomendamos usarlas con el pelo recogido para que se destaquen más.

5. Algo amarillo, o mejor, todo amarillo. Aunque el amarillo no es el color del año, pues el Instituto Pantone seleccionó el tono coral, en materia de moda sí que lo es. Lo especial de esta temporada es que invita a vestirse todo o mayoritariamente de amarillo, por lo que las mejores opciones son o un vestido de ese tono o un conjunto de pantalón y chaqueta, aunque los abrigos largos también se verán, tal y como se apreció en las pasarelas de House of Holland, Giorgio Armani y Valentino. Siendo un color tan llamativo y especial, se recomienda tener en cuenta el tono de la piel, del pelo y del maquillaje a la hora de lucirlo, para que no riñan entre tonos (un pelo muy amarillo sobre una chaqueta amarilla, por ejemplo), o se contrasten inadecuadamente.