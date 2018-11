Conozca a la primera modelo indígena que triunfa en el mundo

Charlee Fraser se convirtió en la primera modelo top australiana con ancestros aborígenes.

Charlee Fraser, de 22 años, tuvo un 2018 de ensueño. Luego de ser la ‘top model’ de la pasarela de Óscar de la Renta en Nueva York, viajó a Londres para hacer lo mismo en la pasarela de Christopher Kane; a Milán con Dolce & Gabbana y finalmente a París con Hermès.

Gracias a esta maratónica carrera de pasarelas, casas de modas y aviones en todo el mundo, Fraser entró en la prestigiosa en el Top 50 de Models.com, una de las páginas con más prestigio en el mundo, que evalúa el desempeño de las modelos. De ahí que su nombre comenzó a relucir en las principales pasarelas.

Luego vino su gran gancho: ser la primera indígena australiana en llegar a la cima de la moda internacional. Sus ancestros se convirtieron en su amuleto de buena suerte y como lo aseguró a The Guardian “no llevo mi pasado como una responsabilidad, sino como un honor”.

Sin embargo, no todo fue fácil para Fraser. De hecho, se mudó de Australia, de su comunidad ‘Awabakal’ (Nueva Gales del Sur) a Nueva York para probar suerte en el mundo de la moda. En 2016 llegó a la gran manzana con el fin de trabajar e involucrarse en organizaciones que ayuden a defender la herencia de sus antepasados.

Gracias a este ímpetu, Fraser logró a los seis meses estar en una campaña para Celine de Phoebe Philo en donde posó para el prestigioso fotógrafo Juergen Teller. “Solo sabía que era un fotógrafo conocido. Ahora que veo atrás y pienso que trabajé con él, me asombro. Aún hay mucho para aprender”, contó la modelo a The New York Times.

El 25 de diciembre cumplirá 23 años. Entre tanto, se prepara para la próxima pasarela de Prada, Missoni y Versace, donde tendrá la posibilidad de consagrarse como la primera modelo top indígena que triunfa en las grandes casas de moda.