Los mejores cuatro casos de ‘moda venganza’

Nicki Minaj lanzó una colección dedicada a Cardi B, luego de que la intentara agredir en la Semana de la Moda de Nueva York.

La agresión entre las raperas Nicki Minaj y Carbi B no paran. Luego de que Minaj acusó a Cardi de ser mala madre, por asistir a la Semana de la Moda de Nueva York un mes después de dar a luz a su hija (Kiari Cephus), esta última le respondió lanzándole un tacón en la cabeza.

Ahora Minaj estrenó su colección ‘Nicki Stopped My Bag’, que hace alusión a una carta pública de Cardi B en donde dice: “Te dejé detener mis maletas, ¡joder! sal de mi camino”.

“Quiero ayudarle a esta mujer, porque cómo se atreve a lanzar un zapato estando en lo más alto de su carrera. ¿Qué tiene un su mente, después de dar a luz? ¿Agredir personas?”, aseguró Minaj a la revista Variety.

De ahí que esta colección tenga mochilas, camisetas y chaquetas adornadas con la frase ‘Nicki Stopped My Bag’, a tan solo 30 y 75 dólares en su página web www.nickiminajqueen.com.

Mientras Cardi B responde, vea a continuación otros casos de la llamada ‘moda venganza’ que marcaron la historia:

El escote de Lady D

En 1994 la princesa Diana de Gales lució un vestido negro diseñado por Christina Stamboulian para asistir a una fiesta de la revista Vanity Fair en la Serpentine Gallery de Londres.

“Esa noche Diana se enteró de que Carlos anunciaría que siempre había amado a Camilla Parker Bowles”, contó Hal Rubenstein, editor de moda a la revista InStyle. De ahí que ella decidiera usar este vestido a modo de venganza por la infidelidad de su esposo.

Desde entonces esta pieza de la moda se convirtió en símbolo de venganza por infidelidad, así como lo reprodujeron los medios a nivel mundial.

‘Fake News’ de Tutina Santos

La exprimera dama de Colombia María Clemencia Rodríguez de Santos ocupó las primeras páginas de los diarios nacionales el pasado 27 de mayo, luego de votar junto al ex presidente Juan Manuel Santos para elegir al nuevo mandatario de Colombia. ¿La razón? Sus pantalones denim con una cinta roja en los costados con la palabra ‘Fake News’ (noticias falsas).

La prenda, de la marca británica Topshop, sirvió para criticar las recientes noticias falsas que salieron de los candidatos presidenciales Sergio Fajardo, Gustavo Petro e Iván Duque. Al igual que los usuarios falsos de Facebook y Twitter dedicados exclusivamente a criticar las campañas y difundir mentiras sobre los acuerdos del gobierno Santos y las Farc, firmados el 4 de septiembre de 2012.

Moda contra Donald Trump

“No es un secreto que los mexicanos están furiosos contra Donald Trump por sus políticas migratorias. Por eso decidí lanzar esta colección para expresar mi apoyo”, contó Ricardo Seco oriundo de Torreón, en la presentación de su colección ‘Proud Immigrant’, en la Semana de la Moda de Nueva York en 2017. Sus prendas combinan la bandera estadounidense con la mexicana y están acompañadas con la frase “Orgulloso de ser inmigrante” en español e inglés.

Por otro lado, Seco lanzó en conjunto el proyecto fotográfico ‘Yo soy México’ para ayudar a los diseñadores y modelos mexicanos a cruzar la frontera y cumplir sus sueños.

La rebeldía de Melania Trump

La primera dama de los Estados Unidos ha dado de qué hablar durante los últimos dos años por sus polémicas chaquetas y vestidos con los que se ha presentado en diversas partes del mundo. Al parecer Melania no tenía una intención puntual, sin embargo, hay quienes aseguran que lo hace con la intención de vengarse de Donald Trump, así como lo reveló Omarosa Manigault Newman, exasesora de la Casa Blanca.

“Melania arma sus elecciones con un propósito. Uno de los ejemplos más claros fue cuando apareció vestida con una blusa rosada que decía ‘Pussy Bow’ en uno de los debates presidenciales de 2016, luego de que Access Hollywood reveló una grabación de Trump diciendo: “Grab them by the pussy” (agárralas por la v*gina)”, contó Newman como parte de su libro Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House, que está disponible en Amazon.

¿Cuál fue su caso de moda venganza favorito? Escríbanos en el recuadro de comentarios