"Good on you", la app que le dirá cuáles son las marcas más sostenibles

Sabía usted que la industria textil es la segunda causa de contaminación más grande del mundo, o ¿qué es reconocida por sus casos de corrupción y explotación laboral? Si no lo sabe con Good on you, lo hará.

El consumismo ha llevado a que las grandes marcas de moda caigan en prácticas injustas con tal de producir al por mayor y a muy bajos precios, cayendo, incluso, en la explotación laboral e infantil.

La tendencia fast fashion o ‘moda rápida’ ha hecho que el consumo masivo sea lo normal, y que cada día se desechen toneladas de ropa que resultan contaminando aún más y que lleva a las marcas a producir sin parar.

Vea también Fashion Revolution: ¿qué sucede en la industria textil y cómo transformarla?

Vea tambien: Vea los cursos gratuitos que puede tomar en las mejores universidades del mundo

Good on you, la aplicación del futuro

Por esto surgió la aplicación gratuita ‘Good on You’ que le ayudará a saber qué comprar y qué no comprar, basándose en sus propias convicciones y en su estilo. Una de las principales características de esta aplicación es que se basa en la ética, las buenas prácticas, la ecología y las condiciones de trabajo de las marcas para determinar cuáles son las mejores.

‘Good on you’ ya tiene más de 1000 marcas, a las que evalúa bajo esquemas de certificación como Fair Trade, OEKO-TEX y Global Organic Textile Standard. También permite conocer qué marcas usan pieles, lana y cuero de animales.

Funciona clasificando las marcas de uno a cinco, siendo uno la marca que es preferible evitar y cinco la que tiene mejor puntaje en al menos dos criterios de evaluación y que posee al menos una certificación, es decir una marca que es sustentable, ética y transparente.

Descarga para Apple

Vea tambien: Pruebe su nivel de adicción a las redes sociales con este quiz

Descarga para Android

Relacionado