La funcionalidad ha sido el estandarte de las tote bags desde su popularización en 1950 en Londres. Este tipo de bolso de tela es ejemplo de que muchas veces menos es más. Y luego de su triunfo en las calles de Nueva York y Copenhague, ahora se ven en Bogotá, Cartagena y Medellín, al tiempo que las marcas colombianas le apuestan a su comercialización.

Su fórmula es simple, una bolsa de tela cuadrada en la que cabe casi todo lo que pueda imaginar. El nombre que reciben estos bolsos tiene origen en el inglés del siglo XVII y significa literalmente “llevar”. En principio, fueron diseñados para la comodidad del equipaje de mano pero su uso se extendió al punto de ser lucidas por personalidades del cine y la televisión junto a accesorios de firmas como Gucci, Louis Vuitton y Fendi.

Las más recientes aduladoras de las tote bags incluyen a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en varios de los episodios de And Just Like That -el regreso de Sex and The City– y Zoya Lott (Whitney Peak), la protagonista de la nueva versión de Gossip Girl.

Una de las características principales de las tote bags es su versatilidad. Lucen con un atuendo descomplicado para ir a la librería pero también sirven para un viaje a un destino costero e, incluso, durante un día de jeans y stilettos -tacones de aguja-.

Aquí le compartimos tres opciones de tote bags creadas por marcas colombianas que creen en la moda sostenible.

1. Abbá Art

En 2020 nació esta marca colombiana de tote bags amigables con el medio ambiente. Creadas por manos de artesanos locales y una producción sin contaminantes, Abbá usa recursos compostables y biodegradables para producir su línea de bolsos de tela, que ahora también incluye camisetas y pañoletas.

La diseñadora bumanguesa Cárol Piñeres está detrás de Abbá, nombre que seleccionó debido a su significado en la lengua aramea: ‘papá Dios’. Estas tote bags son hechas 100 % en algodón y sus diseños que exaltan la colombianidad y la esencia tropical son ideales para una escapada a la playa o para usar un domingo soleado en la ciudad.

2. Giverny

Las tote bags de Giverny tienen gran capacidad y en su interior encontrarás un bolsillo para que puedas guardar lo que tengas a la mano. Serán tu mejor aliado para llevar tus cosas con estilo y comodidad.

Giverny es una marca colombiana creada por la artista Victoria Uribe, quien junto a su hija Juana Cortés, realizó un recorrido por el mundo del arte hasta encontrar su línea creativa. De ahí que el nombre de la marca venga del pueblo francés donde falleció Claude Monet, quien coincidencialmente tiene el mismo apellido que la bisabuela de Victoria: Mariett Monet.

Además del nombre, Uribe rescata la estética impresionista y el paisajismo para plasmarlo en su más reciente colección Pinceladas de luz, que rinde homenaje a las madres del mundo. De esta forma ofrecen tote bags, caminos de mesa, individuales y cojines, con un toque de estilo y elegancia.

3. Fique Company

Con un legado en cuerdas y empaques para exportar café, el fique se ha hecho un espacio en el universo de la moda en la última década. La fibra que resulta de esta planta se transforma en hilos y telas creadas de manera sostenible que luego pueden convertirse en prendas como tote bags y jeans.

En línea con esto, Jackie Castillo -de familia colombiana pero nacida en Inglaterra- creó Fique Company, que más que una marca es un compromiso con la comunidad y el medio ambiente. A través de esta fibra natural, el lino y el algodón, Castillo crea bolsos rústicos que sustituyen al plástico y al poliéster, elementos más contaminantes.

Utilice su bolso de Fique Company como suplente de las bolsas de plástico a la hora de visitar el mercado.

4. Make 2D con tote bags

Conocidos principalmente por sus cuadernos y planeadores ecofriendly, Make 2D es un proyecto con sede en Medellín que empezó con el deseo de diseñar y producir el cuaderno perfecto. De esta manera desarrollaron una especial atención a los detalles de la artesanía fina y de alta calidad.

Este conocimiento lo llevaron al ámbito de la moda con su línea de tote bags. Los bolsos que proponen en Make 2D son producidos 100 % en algodón con diseños divertidos como un perro salchicha o frases como “One day at a time”.

