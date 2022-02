‘In the mood for Prada’: Tom Holland protagoniza la nueva campaña de la firma italiana

Vestirse -y desvestirse- es uno de los actos más íntimos del ser humano. Sentir la vulnerabilidad de la piel al descubierto y ajustar las prendas como una armadura son un ritual diario. Tom Holland lo hace frente a la cámara de la nueva campaña de Prada, por medio de imágenes que plasman pequeñas acciones y reacciones, y la relación entre la ropa y el cuerpo.

El actor británico deja de lado su traje de Spider-Man -y su acabado tipo latex-, para ser el protagonista de In the mood for Prada (“En el estado de ánimo para Prada”, en español). La campaña publicitaria muestra a Tom Holland usando las creaciones de Miuccia Prada y Raf Simons para la temporada primavera verano 2022.

“La estrella mundial Tom Holland actúa como ‘él mismo’ en una serie de fotografías de David Sims. En una recontextualización de su figura de renombre mundial por sus papeles de héroe, Holland se convierte aquí en la encarnación del hombre Prada de hoy”, comentó la casa de moda italiana.

Holland, el hombre Prada

El mundo ha visto crecer a Tom Holland a través de la pantalla grande. Desde Lo imposible (2014), cuando el actor tenía 15 años, hasta Spider-Man: No Way Home, que protagonizó a sus 25. Lo que podría explicar su cercanía con el público juvenil.

Precisamente esa cercanía particular de Holland, que algunos podrían llamar como humildad, se ve reflejada en las fotografías y videos registrados por el fotógrafo de moda británico David Sims, cuyo trabajo ha sido expuesto en espacios como el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio.

En la campaña, Holland viste una chaqueta de motociclista con un rojo brillante que se roba el protagonismo. También recurre a los bolsos, tanto en su versión maximalista como minimalista, con el bolso triangular, un icono de Prada. Dejando claro que el apartado de las carteras no es exclusivo de las mujeres.

Pero sin duda lo que más sorprendió a los seguidores del joven actor fue la intimidad que se refleja en los videos. En ellos se ve a un Holland sereno que, paso a paso, desabrocha su cinturón, desabotona el pantalón y se quita su abrigo.

“El poder de la actuación es aprovechar toda la experiencia personal para transmitir un estado de ánimo, una emoción y un sentimiento que, si bien es ficción, toma prestada su realidad de la propia humanidad del actor. Estas imágenes cimentan acciones y reacciones diminutas, momentos cercanos y suaves. La relación entre la prenda y el cuerpo, los gestos de vestirse y desvestirse vivos dentro de las imágenes. En lugar de un panorama cinematográfico, Holland se retrata a través de retratos, íntimos y reales”, explica la marca.

La de Holland y Prada no es la única colaboración que sorprende en esta colección. De hecho, esta causó furor cuando se presentó en la pasarela de Milán, en septiembre de 2021, por ser la primera realizada entre Miuccia Prada -heredera de la familia- y el diseñador belga Raf Simons -que juega esta vez como visitante-, un proyecto que inició en medio de la pandemia.

