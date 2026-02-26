Logo de la revista Diners
Mujer en hotel staycation
Foto: Revista Diners
febrero 25, 2026
Lo Último Mundo Viajes

Quedarse también es un plan: Así es el ‘Staycation’ la nueva forma de viajar sin salir de casa

El 'Staycation' no es una renuncia a viajar. Es una forma distinta de entender el descanso: menos ajetreada y más accesible. Si no la conocía, Diners le cuenta por qué esta tendencia está ganando terreno y cómo se está viviendo en el mundo.
POR:
Revista Diners

Hay una pregunta que cada vez más personas se hacen: ¿Y si descansar no requiere salir de la ciudad? Este interrogante es justo lo que dio origen al Staycation, un término que combina «stay» (quedarse) y «vacation» (vacaciones), y que describe una forma de viajar sin moverse demasiado lejos de casa.

Si alguna vez ha considerado reservar un hotel en su propia ciudad solo para descansar, o ha pasado un fin de semana explorando restaurantes nuevos sin alejarse muchos kilómetros de su casa, ya ha hecho un Staycation sin saberlo. Esto no es una renuncia a viajar. Es una forma distinta de entender el descanso: menos complicada, más accesible.

¿No le suena familiar? A continuación, le contamos qué es el Staycation, por qué está en auge y cómo puede aplicarlo sin sentir que está renunciando a unas vacaciones de verdad.

(Para leer más: Dos hoteles para vivir la naturaleza y el lujo cerca de Bogotá)

¿Qué es un ‘Staycation’?

Turista en piscina de hotel de lujo en un Staycation
Foto: Artem Evdokimov – Shutterstock

Según Forbes, el término significa irse de vacaciones cerca de casa o incluso en casa. En vez de usar un día libre para ponerse al día con las tareas del hogar, un staycation podría incluir cenar al aire libre, ver una película o simplemente desayunar en la cama y ponerse una mascarilla facial.

También puede ser unas vacaciones en su propia ciudad o en un destino fácil de alcanzar. Puede involucrar reservar una noche en un hotel de lujo local y disfrutar de sus comodidades: descansar en la piscina, ir al spa para un tratamiento o usar el sauna, o disfrutar de una cena en un rooftop. Ahora, para quienes quieren salir de la ciudad, un Staycation puede ser una excursión de un día o una noche en un pueblo cercano de montaña, lago o playa.

Una tendencia en alza

Viajeros en roadtrip en carretera,Staycation
Foto: Romvy – Shutterstock

De acuerdo con BBC, los principales grupos hoteleros del mundo, empresas de viajes y analistas de tendencias sugieren que 2026 será el año de los escapes tranquilos, retiros ultra personalizados y una vuelta a formas más lentas de viajar.

Junto al Staycation, otra tendencia que dominará 2026 son las quietcations (vacaciones silenciosas). También llamado hushpitality (hospitalidad silenciosa), un movimiento que se centra en la comodidad, el silencio y escapar de las tensiones de la vida moderna. Sumado a todo lo anterior, una investigación hecha por Hilton arrojó que el 60% de los viajeros en Reino Unido elegirá destinos a los que pueda llegar en auto para ahorrar dinero. Pero más allá del ahorro, lo que hay es una búsqueda de control: poder salir cuando quiera, detenerse donde le parezca interesante y no depender de horarios de vuelos o conexiones.

Todo lo dicho orbita alrededor del staycation. Una alternativa que facilita la necesidad de descanso sin las logísticas agotadoras que implican los grandes viajes.

Hoteles: los mejores aliados del ‘staycation’

Mujer en hotel durante una Staycation
Foto: Andrii Medvednikov – Shutterstock

Tal ha sido el boom de esta nueva forma de viaje que existe una app con el mismo nombre. Fundada en París en 2017, Staycation, una start-up europea, creó el concepto de «hoteltainment», una fórmula que mezcla alojamiento, gastronomía, bienestar y cultura.

La app ha convertido los hoteles en centros de ocio citadinos y su propuesta va mucho más allá de dormir: venden planes, momentos y experiencias pensadas para desconectar sin moverse drásticamente. Sus fundadores detectaron que muchos hoteles escondían espacios únicos que apenas utilizaban los residentes: spas, terrazas, bares, restaurantes o incluso exposiciones temporales. Lugares pensados casi exclusivamente para huéspedes o turistas, cuando podían convertirse en puntos de encuentro para todos.

Aunque Staycation como empresa opera principalmente en Europa, el concepto se ha replicado en otras ciudades del mundo. En Bogotá, hoteles como el JW Marriott, el Four Seasons Casa Medina y el Sofitel Victoria Regia ofrecen paquetes de day pass que incluyen acceso a spa, piscina y restaurantes sin necesidad de reservar habitación.

Mujer en spa Staycation
Foto: Liliya Simonova – Shutterstock

Si 2026 es el año de los escapes silenciosos y el regreso a formas más lentas de viajar, quizás la mejor forma de empezar sea quedándose. ¿Qué opina usted? ¿Lo intentaría?

(Siga leyendo: 7 tendencias que marcarán los viajes en Colombia en 2026 según Airbnb)

