Barista con delantar le pone leche a un capuccino
Foto: Foto: Halfpoint/ ShutterStock
febrero 27, 2026
Lo Último

Dos cafés colombianos quedaron entre las 100 mejores cafeterías del mundo

En CoffeeFest Madrid se reveló la segunda edición de The World’s 100 Best Coffee Shops, que evaluó más de 15.000 cafeterías con votación de expertos y público. Colombia destacó con Tropicalia Coffee (puesto 9 y mejor de Sudamérica) y Caferatto (puesto 64).
POR:
Revista Diners

En el marco del festival CoffeFest Madrid 2026 se hizo pública la segunda edición del ranking mundo The World´s 100 Best Coffe Shops (Las 100 mejores cafeterías del mundo). Esta lista representada a las mejores cafeterías basado en la calidad del café, experiencia y técnica del barista, servicio al cliente, capacidad de innovación, ambiente y atmósfera, prácticas de sostenibilidad, calidad de la oferta gastronómica, y la consistencia en el servicio.

La clasificación se construye a partir de un sistema mixto que integra la valoración de más de 800 expertos internacionales de todos los continentes con la participación del público, que en esta edición superó los 350.000 votos. En total, se evaluaron más de 15.000 cafeterías a nivel global.

“Al final, vamos incorporando las tendencias globales. La cultura del coffee shop continúa creciendo, y este ranking nace con el objetivo de dar mayor visibilidad a más espacios en todo el mundo. A lo largo del año, además, presentaremos las listas continentales que reflejarán esta expansión”, dice Cesar Ramirez, CEO de The World 100 Best Coffe Shops.

Estados Unidos encabezó la clasificación con nueve cafeterías y se quedó con el primer puesto gracias a Onyx Coffee Lab, reconocida como la mejor del mundo. En segundo lugar quedó Tim Wendelboe, de Noruega, seguida por Alquimia Coffee, de El Salvador, en el tercer puesto.

Australia ocupó la cuarta y quinta posición con Only Coffee Project Crows Nest y Toy’s Estate Coffee Roasters, respectivamente. Luego aparecen Apartment Coffee, de Singapur, en el sexto lugar, y Gota Coffee Experts, de Austria, en el séptimo.

El octavo puesto fue para Story of Ono, en Malasia. En noveno lugar se ubicó Tropicalia Coffee, de Colombia, marcando la presencia sudamericana en el ranking. Finalmente, el décimo puesto fue para Tanat, de Francia.

La lista funciona para los amantes del café como puntos turísticos. No obstante, también funciona como referencia para la industria y los profesionales del sector. Y estos son las dos cafeterías colombianas que entraron en el ranking representando a Colombia como el país del café.

 9. Tropicalia Coffee

Mujer sirviendo café en su local
Las 100 mejores cafeterías del mundo. Local de Tropicalia Coffee. Foto del instagram de Tropicalia Coffee @tropicaliacoffee

Tropicalia Coffee se lleva el puesto como la mejor cafetería de Sudamérica y en el noveno puesto a nivel internacional. “Cada café ha sido cuidadosamente concebido y tostado para honrar el trabajo de los productores y su entorno natural, con el propósito de ofrecer experiencias únicas a través del café de especialidad. Nos esforzamos por resaltar las riquezas de los territorios y sus culturas, brindando sabores que no solo nos encanta disfrutar, sino que también cuentan la historia de su origen. Además, promueven un impacto positivo en las comunidades productoras y el medio ambiente”, comparte la cafetería en su página web.

 Ubicado en la calle 81ª #8-23 en la ciudad de Bogotá ofrecen una variedad de platos como Torta de Zucchini, Tostada de Aguacate o Bowl Selva con una variedad de cafés (oscuros o con leche), sodas, chai, bebidas frías o matcha.

64. Caferatto

Café en una mesa
Las 100 mejores cafeterías del mundo. Local de caferatto. Foto del instagram de caferatto @caferatto

La segunda cafetería colombiana de esta edición es Caferatto y como ellos mismos lo definen en sus redes sociales (caferatto) “Caferatto es un proyecto familiar que ha acogido a varios colaboradores en sus casi 6 años de vida. Caferatto es una tienda de café especial, nos preocupa el proceso del café desde el grano hasta la taza, sin embargo, no solo el gusto por el café nos hace levantarnos todas las mañanas. Somos ese lugar donde puedes comer tranqui, conocemos nuestros insumos y cuidamos de todos.”

Ubicada en la carrera 23C #62-72, en Manizales, Caldas, Caferatto se ha consolidado como una de las cafeterías de especialidad más destacadas no solo de Sudamérica, sino también del mundo, gracias a su apuesta por la calidad del grano, el cuidado en cada etapa del proceso y una experiencia que combina técnica, calidez y coherencia en cada taza. Ofrecen una variedad de platos como Tortilla Verde, Pancakes o Bowls y una amplia variedad de cafés frios o calientes, chai, jugos, entre otros.

