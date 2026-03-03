En un país donde la comida dejó de ser solo alimento para convertirse en identidad, encuentro y celebración colectiva, Burgerville entendió algo antes que muchos: una hamburguesa puede ser un relato. Puede hablar de territorio, de memoria, de técnica, de riesgo. Y si se juntan 35 de esas historias en un mismo lugar, el resultado ya no es una feria. Es un ritual urbano.

Del 13 al 15 de marzo de 2026, el festival gastronómico de hamburguesas más grande del país celebra su quinta edición en una nueva locación: Hacienda San Rafael. El cambio de escenario no es menor. Más espacio, más naturaleza, más aire para quedarse sin afán. Porque Burgerville no se diseñó para comer rápido y salir; se pensó para habitarlo.

Laura Sánchez, cofundadora de The Gula Group y una de las mentes detrás del evento, ubica el punto de quiebre en 2022. “Ahí entendimos lo que estábamos construyendo. Nos dimos cuenta de que teníamos una responsabilidad mayor con la industria restaurantera”. Lo que comenzó como una feria de comida al aire libre terminó revelándose como algo distinto: una plataforma de activación económica y creativa para los restaurantes, en un momento en que el sector todavía sanaba las heridas de la pandemia.

El modelo fue clave. Burgerville no cobra comisión sobre las ventas y mantiene al mínimo el costo de participación. La apuesta era clara: permitir que los restaurantes arriesgaran. Que probaran combinaciones, ingredientes, técnicas. Que el festival no fuera solo vitrina, sino laboratorio. Cinco años después, el resultado es visible en el menú.

Un invitado muy especial

Cada restaurante crea una hamburguesa inédita y un acompañamiento exclusivo. “Uno cree que todo está inventado, pero la cocina es arte. Las combinaciones son infinitas”, dice Sánchez. En 2025, por ejemplo, la hamburguesa más vendida fue una reinterpretación italiana creada por un restaurante que ni siquiera tiene hamburguesas en su carta habitual. La sorpresa es parte del juego.

Esta quinta edición amplía el diálogo. Por primera vez, Burgerville contará con un restaurante invitado de Perú, país que convirtió su gastronomía en una marca global. Además, tres restaurantes de Medellín se suman a la experiencia bogotana, fortaleciendo un intercambio que no se agota en las ciudades. En abril —10, 11 y 12— el festival regresará a la capital antioqueña tras una primera edición que convocó a 21.067 asistentes, vendió 53.243 platos y generó 1.423 empleos.

Burguerville es un viaje en el tiempo

Las cifras hablan de crecimiento, pero también de impacto. En 2025, la edición de Bogotá recibió a 31.221 personas, vendió 129.432 platos y generó 1.983 empleos. Números que evidencian músculo logístico, sí, pero también una comunidad que vuelve. “Hace seis años no teníamos tantas conversaciones alrededor de la comida. Hoy la gastronomía es parte de nuestra identidad urbana”, afirma Sánchez.

La experiencia, sin embargo, no se agota en el plato. Burgerville construyó una narrativa que atraviesa cada edición. Música en vivo, coctelería, escenografías temáticas y activaciones de marcas que dialogan con el concepto creativo del año. Han viajado por distintas épocas: de los años 50 con autos clásicos y autocine, a los 80 de luces neón y bola disco, al futurismo inspirado en caricaturas animadas. La referencia que Sánchez usa para explicarlo es clara: Back to the Future. “Es un viaje en el tiempo”, resume.

En 2026, el festival regresa a los orígenes. La temática propone una exploración primitiva, una invitación a cerrar los ojos y preguntarse a qué sabe la memoria. A convertirse, por unos días, en exploradores del paladar. Porque si algo ha demostrado Burgerville es que la hamburguesa —ese plato universal, flexible, aparentemente simple— admite infinitas reinterpretaciones.

La versatilidad de la carne sigue sorprendiendo a su propia organizadora: mezclas de res y cerdo, puntos de cocción extremos, rellenos inesperados, texturas que cambian en cada mordisco. Y no solo la proteína. Los acompañamientos dejaron de ser un trámite. Papas reinventadas, versiones dulces, propuestas híbridas que expanden la experiencia.

La evolución

El público también evolucionó. Foodies en busca de novedad, familias que quieren un plan distinto, jóvenes que entienden la comida como acto social, grupos de amigos que van tanto por la música como por la hamburguesa. Por eso la organización definió una regla clara: viernes y sábado el acceso será exclusivo para mayores de edad; el domingo se abre el espacio para las familias. La decisión responde a una idea sencilla: crear momentos diferenciados para públicos distintos sin perder el espíritu abierto del evento.

Desde su nacimiento en 2021, The Gula Group ha insistido en convertir la gastronomía en un lenguaje colectivo. Más que eventos, sus festivales buscan transformar la forma en que la ciudad vive y celebra la comida. No se trata solo de vender platos, sino de promover una manera más consciente, profunda y conectada de comer.

En tiempos de consumo acelerado y experiencias fragmentadas, Burgerville propone lo contrario: sentarse, probar, conversar, quedarse. Comprar una boleta no es solo asegurar acceso a un festival gastronómico; es participar de una experiencia que articula creatividad, economía local y memoria compartida.

Cinco ediciones después, la hamburguesa sigue siendo la excusa. Lo que realmente se cocina es otra cosa: una ciudad que aprende a encontrarse alrededor del fuego, del pan y de una historia que se cuenta a mordiscos.

Para conseguir las entradas y vivir esta experiencia, haga click aquí.